隱瞞接觸史、吐口水進針水桶！海南男「致19名醫護隔離」...下場出爐

▲張男除了隱瞞接觸史，還在醫院的針水桶內吐口水。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸海南省一名張姓男子近日除了隱瞞接觸史，還朝醫院內的針水桶吐口水，最後被驗出感染新冠肺炎（COVID-19），導致19名醫護人員全被隔離。對此，海南省東方市人民法院昨（21）日開庭審理，宣判張男涉「妨害傳染病防治罪」，並判處一年有期徒刑。

據澎湃新聞報導，張男的姊姊和姊夫1月15日從湖北省武漢市，來到海南省東方市山海灣小區居住。期間，張男除了與姊姊和姊夫一起吃飯之外，還多次串門子，沒想到1月19日就出現發熱症狀。

事後，張男自行在家吃藥，見病情一直都沒好轉，便分別在1月24日、27日和28日到東方市人民醫院就診。據悉，在就診期間，醫生多次詢問是否有武漢旅居史及接觸過武漢籍人員，但張男卻隱瞞了其姊姊和姊夫從武漢回來的事實，以及接觸過程，甚至還在東方市人民醫院門診輸液期間，在針水瓶回收桶內吐口水。

▲張男被判有期徒刑一年。（圖／翻攝澎湃新聞）

直到1月29日，張男與妻子乘車到海南省人民醫院就診，被確診為新冠肺炎患者，所有的謊言才曝光。據悉，張男因拒絕執行防控措施，導致19名密切接觸的醫護人員全被隔離觀察，與其同屬一診療空間的50人被居家隔離觀察，以及其居住的東方市山海灣小區也被封閉管理，嚴重妨害海南省和東方市的疫情防控工作，將依法制裁。

由於張男涉嫌妨害傳染病防治，東方市人民檢察院已向東方市人民法院提起公訴。對此，海南省東方市人民法院適用速裁程序公開開庭，並當庭宣判被告人張男妨害傳染病防治，判處有期徒刑一年。

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