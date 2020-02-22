41歲教授病逝！武漢華中科大「2周內5教授」因新冠肺炎亡





▲位於武漢的華中科技大學在不到兩週的時間內就有5名教授先後病逝，人才損失慘重。（圖／左翻攝自維基百科，右翻攝自華中科大官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續燃燒，大陸湖北省是重災區形勢尤其嚴峻，截至20日，死亡人數來到了2029人，其中武漢就有1585人不治，包含了許多專業人士也都不敵病毒紛紛離世，位於武漢的華中科技大學更是在不到2週內，5位教授先後病逝。

綜合陸媒報導，華中科大社會學院教授柯卉兵19日6時，因病在武漢去世，年僅41歲，是華中科技大學13天來第5位不治教授。2週內的時間華中科大去世的5位教授，其中有2位確診感染新冠肺炎，分別是華中科大三級教授、生命科學院楚天學者紅淩教授，於2月7日過世。華中科大同濟醫學院附屬同濟醫院器官移植科的林正斌教授，於2月10日過世。

▲華中科大年輕教授柯卉兵於2月19日去世，享年41歲。（圖／翻攝自新浪網）

華中科技大學同濟醫學院公共衛生學院教授、研究生導師劉筱嫻，華中科技大學機械學院教授、博導、中國工程院院士段正澄，和上述的柯卉兵教授，這3位導師雖然不是因為感染新冠肺炎而去世，也沒有公佈確切死因，但現在武漢市的醫療資源緊缺，即便是一般的病患也很難受到完善的照顧。

為了控制疫情，華中科大於2月17日到19日在前期工作基礎上，組織力量，拉網式集中排查了校園各類居民健康狀況，發現漏洞及時處理，落實「守土有責、守土擔責、守土盡責」，排查工作「不漏一戶、不落一人」。校紀委加強對二級單位排查工作的監督，對落實不力嚴肅追責問責。

▼華中科大校內領導帶隊上一線到醫學院拉網大排查。（圖／翻攝自華中科大官網）