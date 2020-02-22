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基金會捐35億抗疫　習近平回信比爾蓋茲：衷心感謝

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▲▼ 習近平戴口罩北京視察。（圖／新華社）

▲習近平於北京視察疫情防控情況。（圖／新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠疫情爆發後，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）成立的蓋茲基金會承諾將投入最高1億元美金（約35億元新台幣）捐款，用於藥物、疫苗及診斷方式等研發領域。對此，大陸國家主席習近平20日回信感謝蓋茲基金會對防控抗疫的支持，並呼籲國際加強協調，共同抗擊疫情。

▲▼ 微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)。（圖／達志影像／美聯社）

▲微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)。（圖／達志影像／美聯社）

《環球網》報導，蓋茲基金會1月27日宣佈提供500萬美元（約1億5千萬元新台幣）緊急捐款，之後並承諾投入最高1億美元贈款，支持中國抗擊新冠肺炎疫情。基金會主席比爾・蓋茲近日也專門致信習近平，贊賞中國政府和人民在抗疫中的表現，「將堅定支持中國打贏這場關鍵戰役。」

▲▼ 習近平戴口罩北京視察。（圖／新華社）

▲習近平回信感謝比爾蓋茲。（圖／新華社）

對此，習近平也回信比爾蓋茲，信中稱，「在中國抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時刻，你和夫人領導的基金會慷慨解囊，你給我寫信表達對中國人民的支持，我對此表示衷心的感謝。」

信中表示，人類是一個命運共同體，蓋茲基金會很早就加入全球抗擊新冠肺炎疫情的行動，發揮了積極作用，「我支持蓋茲基金會同中方有關機構的合作，也期待國際社會加強協調，為維護人類健康福祉而一起努力。」

據了解，蓋茲基金會由比爾・蓋茲及夫人梅琳達共同成立，新冠肺炎疫情發生前，便已在疾病防控、扶貧減貧等多個領域與中國展開長期合作。

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