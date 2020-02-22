好消息！中部家庭群聚接觸者　252人檢驗結果陰性

▲疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，案19相關之中部家庭群聚，共採檢接觸者256人，其中4人確診(案20至23)，其餘252人皆為陰性；案24相關之北部家庭群聚，掌握接觸者共465人，已採檢181人，其中2人陽性確診(案25、26)，162人陰性，其餘檢驗中。

指揮中心統計，昨(21)日國內新增26例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2,002個案，含26名確診、1,913名排除，餘隔離檢驗中(40名初驗陰性、其餘待檢驗)。確診個案中，1名死亡、其餘個案病況穩定。

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指揮中心指出，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診76,288例，較前日新增397例，其中11,477例重症2,345例死亡。另國際間累計1,444例確診病例，分布於30個國家/地區；病例數以日本鑽石公主號619例(含本國籍5例)、韓國346例、日本110例、新加坡86例及香港68例為多；病例中13例死亡，其中伊朗4例，日本鑽石公主號、香港、韓國各2例，法國、日本及菲律賓各1例。

指揮中心再次提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，並做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。