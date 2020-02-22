國中小開學在即　翁章梁視察校園防疫





▲翁章梁視察校園防疫。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

再過幾天就要開學了，面對可能增溫的武漢肺炎疫情，縣長翁章梁2月21日一早就前往南新國小關注校園防疫準備情形。翁章梁強調，學校本身就是群聚，從校園消毒、進入校園、量體溫到在校出現狀況如何處理，以及師生中港澳旅遊史的掌握，學校都已做好萬全準備，嘉義縣會用最高規格與標準，迎接25日小朋友的開學日。

翁章梁由教育處長陳添丁、環保局長張根穆陪同進入校園，針對開學前後防疫準備狀況，南新國小校長莊政道指出，校方已成立新冠肺炎防疫小組，透過學校公務群組提供教師相關防疫訊息，隨時轉知家長及學生注意防疫事項；環境整備方面，已完成所有教室及廚房清掃消毒，室外增建2座洗手台，，加購一台電動噴霧器，增加環境消毒密度。

翁章梁逐項檢視教育處函頒的防疫工作指引、防疫作為SOP與檢核表內容，從校園入口量體溫、防疫器材整備、幼兒園教室及課桌椅消毒、廚房清潔消毒工作及緊急狀況SOP流程等，確保校方已落實開學前各項防疫準備工作。

翁章梁感謝民間單位為校園防疫工作一起努力，包括嘉義縣家長協會捐贈消毒用酒精600瓶，強靂股份有限公司和台灣可林生技科技有限公司聯合捐贈二氧化氯消毒液，慈濟基金會25日也將捐贈「淨斯茶樹酒精」。

教育處表示，消毒用酒精、二氧化氯消毒液、兒童口罩、額溫槍等防疫物資都已備齊，南新國小有近1100位學生，其中1位老師和5位學生寒假期間有中港澳旅遊史，校方都已全程掌握，有2位目前居家檢疫中。

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