義大利成新冠肺炎重災區！　一日暴增16例確診

▲義大利衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，義大利新聞社（ANSA ）今天報導，一名在北部城市巴多瓦（Padua）的患者 在感染冠狀病毒後死亡，成了義大利第一起罹患新冠肺炎的死亡病例。 另外，義大利21日暴增17人確診，其中有15例在倫巴底地區，威尼托Veneto地區則有2例。

根據路透社報導，義大利議員朱利奧·加萊拉（Giulio Gallera）21日稍早表示，義大利發現6起新冠肺炎確診案例，並針對這6人所接觸過的上百人開始追蹤、檢驗，已確定是否有社區傳播的情況。

不過就在6起確診消息公布後幾小時，義大利官方再度透露新增8名確診案例，其中有5人是醫護人員。當局也隨即宣布，有發現確診病例的地區關閉學校、運動中心、辦公室，公共活動一律取消。

義大利衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）表示，目前正針對確診病患所接觸過的人做追蹤、檢驗，預估人數有數百人，儘管數量龐大，但為了疫情控制仍須一一檢驗。

義大利新聞社表示，死者是一名78歲男性，暫未提及國籍及其他身分資訊。

出版：07：04

更新：07：56