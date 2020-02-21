國際級藝術大師洪易　在故鄉彰化建美術館

▲當代藝術大師洪易在彰化設立洪易美術館。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

揚名國際的台灣當代藝術家洪易回到故鄉彰化成立「洪易美術館」，館內以後現代的概念將不同的建築、材料、元素融合運用在一起，在佔地一千多坪的空間解構以往對於美術館白盒子殿堂的概念，融入更多在地的色彩與情感，21下午開幕，也讓鄉親能近距離一覽大師的作品，也為彰化再添一處藝術欣賞景點。

洪易在1988年從明道高中美工科畢業，1990年開始從事裝置藝術工作，2000年洪易獲選進駐當代藝術據點「臺中20號倉庫藝術村」，成為名揚海內外的國際級藝術家，作品非常鮮豔且以動物造型居多，賦予更趣味性的生命特徵、超越了寫實形體，被形容是立體繪畫的載體，引領走出了習慣符號，讓想像飛翔。

洪易說，20這個數字代表的是，他從台中20號倉庫出來，並且在藝術圈20年，下個20年怎麼走，他希望從彰化開始，選在2020年2月21日開幕，有個一開頭，美術館有些是從他高中時創作的作品、有些作品跟隨他從國外展覽回來，包括紐約、華盛頓，很多平面及立體的雕塑作品，將這20年的經驗分享一路走來的陪伴他的好朋友，有辛酸、有快樂，讓大家感到藝術的驚奇，希望未來20年能夠更美好。

洪易以「在地化就是國際化」的理念，在什麼樣的地方就會長出什麼樣的花，思考什麼是台灣在地的風格時，將生活和民間裡的養分符號化後，花布、祝福語、剪紙、青花等，在他的靈活運用下，跳脫過去傳統意義，產生更多的想像性和包容性，極具個人風格特色。

縣長王惠美表示，洪易選在彰化設立美術館，真是彰化人的福氣，他的作品讓人愉悅，員林演藝廳、台中草悟道和台北新光三越都有老師的作品，更常受邀到紐約、日本等國際重要美術館展出，彰化這座美術館展未來一定是吸引大家來彰化一遊的景點，帶動地方觀光產業，期待大師再把更多創作因素帶進來彰化，讓彰化的藝術更加的飛揚。

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