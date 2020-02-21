大學學測成績24日出爐　避開網路大塞車「線上、手機查詢」點這裡

▲大學學測成績24日公布。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大考中心今（21日）指出，109學年學測成績將於24日公布，成績通知單25日寄發。個別報名者逕寄至考生之通訊地址；集體報名者，寄交集體報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位。如欲查詢寄發情形，集體報名者，請洽集體報名單位；個別報名者，請以電話查詢。申請補發日期自2月26日起至3月2日止，逾期不予受理。

大考中心說明， 24日公布成績當日上午提供手機簡訊通知成績之服務，凡報名資料填寫行動電話號碼之考生，大考中心將以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績。同日上午9 時起，即可至中心網站或以電話語音(02) 2364-3677查詢成績。

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▲大考中心指出，考生如對學測成績有疑義，請於25日起至3月2日止上網查詢。（圖／記者林敬旻攝）

另外，公布成績當日上午大考中心網站首頁將改為簡易版首頁。各考科五項成績標準、原始分數與級分對照表、級分人數百分比累計表，以及2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表於同日公布於中心網站。

大考中心說，考生如對該次學測成績有疑義，請於25日起至3月2日止，使用考生成績通知單上之「考生申請成績複查密碼」或至中心網站「學科能力測驗試務專區」之「查詢成績複查密碼系統」查詢密碼後，於成績複查系統登錄申請複查相關資料。複查成績限用網路申請，未於期限內完成申請手續並繳費者，即未完成申請手續，且逾期不再受理。複查結果通知書於3月6日寄發，同時提供網路及電話語音查詢。

