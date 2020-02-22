武漢醫生殉職「消息14天才公布」！同事揭密：可能是被其他醫生感染的

▲武漢不斷傳出醫師殉職的消息。（示意圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷延燒，大陸時常傳出有一線醫師殉職的情況發生。根據最新消息，湖北省武漢市紅十字會醫院（又稱協和武漢紅十字會醫院）的外科醫生肖俊站在一線抗疫，卻因此感染新冠肺炎，治療後不幸離世。

綜合陸媒報導，50歲的肖俊是名外科醫生，1月26日確診感染新冠肺炎，隨後被送往金銀潭醫院治療，但經過14天的搶救，仍不敵病魔，2月8日在金銀潭醫院病逝，令醫院同仁感到相當不捨與意外。

▼肖俊感染新冠肺炎14天後去世。（示意圖／路透）

這項消息過了14天才公布，讓許多網友感到質疑。對此，武漢市紅十字會醫院沒有做出正面回應。同事指出，肖俊是名很好的人，不過感染途徑仍然不明，因為肖俊是名外科醫生，不像呼吸感染科的醫生，頻繁接觸罹患新冠肺炎的病人，可能是新冠肺炎患者接觸其他醫生，肖俊再與該名醫生接觸，才被感染的。

這名同事說明，醫院內共有51名醫護遭到感染，但沒人想到肖俊會離開。此外，他提到，接下來紅十字會會有補助，政府、工會也會給予補助，院方已經替肖俊辦理工傷，目前正在協助申請烈士資格當中。

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▼武漢市紅十字會醫院正在替肖俊申請烈士。（示意圖／路透）