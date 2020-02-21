快訊／南韓新增「48例確診」　大邱佔42例「和新天地教會扯關係」

▲南韓新增48例確診。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

根據韓聯社報導，南韓最新消息指出新增48例確診。光是21日截至此時，南韓衛生部門已通報100例確診，其中52例為上午大邱與慶北道確診。

21日官方宣布48例確診中，YTN報導，大邱42人、首爾2人、慶南2人、京畿1人、光州1人，此外在新增確診病例當中，大邱、慶南、光州的確診者與新天地有關，首爾其中1例確診也是。

21日上午清道郡大南醫院傳出院內集體感染，南韓中央防疫本部表示，目前該醫院內共有15人感染，其中5人為護理師，目前正進一步調查院內感染的狀態與可能性。根據部分航空資訊網消息，大邱機場下午宣布臨時關閉，目前仍帶官方確定。

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코로나19 확진 환자 48명 추가 확인..모두 204명 — MBC News (MBC 뉴스) (@mbcnews) February 21, 2020



