　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

高燒退不下來...女患者親述：發病10天最痛苦！走路「無法喘氣」做CT都扛不住

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

▲有女患者透露，新冠肺炎發病10天左右最難熬。（示意圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

罹患新冠肺炎是什麼感覺？上海40歲女患者徐玲（化名）近日透露，「發病10天左右最難熬」，發燒的第9天到第14天期間，她的體溫幾乎沒有降下來，最高的時候曾達39攝氏度以上，「發燒頭暈，噁心想吐，吃不下飯。洗澡洗到一半，會喘不過氣來﹔出門做個CT都扛不住，走到一半會靠到牆上。」

「我是不是有抗體了？不會再得這病了？」徐玲19日病癒出院，隨後向《中國青年報》敘述自己的「戰疫」經歷。徐玲一家三口在哈爾濱玩了4天後乘坐飛機返回上海，隔天她開始發熱，幾天後燒到38度，期間她服用了2次退燒藥，「全程沒有出現咳嗽、胸悶等症狀」。

徐玲3日就醫，胸部CT顯示她的肺部已經發生了感染，當晚她住進了隔離病房，第一次核酸檢測也顯示為陽性，隔天她被緊急送往專門接治新冠肺炎患者的公衛中心，當時體溫為37攝氏度左右。2月5日，也就是徐玲低燒的第9天，她開始高燒咳嗽。

▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

▲醫護人員在照顧病人。（示意圖／路透社）

徐玲回想起來，發燒的第9天到第14天，是她最難熬的一段日子。其間，她的體溫幾乎沒有降下來，最高的時候曾超過39度，「發燒頭暈，噁心想吐，吃不下飯。洗澡洗到一半，會喘不過氣來﹔出門做個CT都扛不住，走到一半會靠到牆上。」

徐玲說，自己最無力的時候，就連上廁所都很吃力，去一次回來要躺床上休息好久。她每天要同一對一醫護人員電話溝通病情，每天都在關注自己是否有「透不過氣來」的情況。

徐玲記下了醫生每天給她服用的各種藥物，包括有抗病毒的藥，有抗愛滋病的藥，還有治療呼吸道感染的消炎類藥物，她還服用過增加血液中白細胞含量的藥物、增加血鉀含量的藥物，還有維生素、營養粉等。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲奮戰一線的醫護人員。（示意圖／路透社）

那個每天與她電話聯繫、未曾謀面的醫生，每天都在記錄她的症狀。在這名醫生的背後，有一支由多學科專家組成的MDT（多學科綜合治療模式）團隊，包括心理專家、營養專家、中醫藥專家、重症醫學專家、呼吸科專家、感染控制專家等。

公衛中心醫務部主任、感染與免疫科主任醫師沈銀忠指出，「這個疾病，從一開始我們就認為是一種會造成多臟器損傷的病，一直是由一個MDT團隊在服務患者」，出院患者體內確實存在一定量的新冠病毒抗體，但是以目前對病毒的認識來看，這種抗體的存在應該只是短暫的，「也就是說，他們也不能完全排除再感染的可能性」。他建議出院患者回家後多吃、多運動，繼續注意防護隔離。

ET快訊
狂咳1個月！追問病患才認「曾和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒
吳斯懷批蔡英文挑釁大陸　謝震武怒轟！柯志恩直搖頭：不能理解
辛龍「沒在醫院陪劉真」原因惹心疼！苦撐14天…吳宗憲曝內幕
FB直播賣口罩「100片1500元」　狂吸6千人搶標
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

幹警確診後207人中招...山東監獄感染細節曝光！全省牢房「實行封閉管理」

倒下前半小時還在工作 ！湖北女高官站一線「奮戰25天身亡」

封城無法買菜！　武漢女「浴缸養5條魚」囤糧：活魚比較好吃嘛

牛蛙還能吃！陸三部委闢謠：未公佈禁食名單...吃貨敲桌：蛙蛙那麼好吃

不斷更新／大陸單日新增確診再上升！　累計確診75465、2236死

封橋也阻擋不了吃貨！　3人偷划小船買零食...才剛上岸就被捕

勤洗手能阻斷病毒進入！　專家：新冠病毒不能通過皮膚侵入人體

「懶得每天洗頭」藏新冠肺炎風險？陸專家解答...網反應兩極：找到理由了

高燒退不下來...女患者親述：發病10天最痛苦！走路「無法喘氣」做CT都扛不住

防疫宅經濟！　台商賣場線上交易量增40%

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

藥師生病累垮拒絕進貨口罩　嘆：取消健保資格就取消吧

新冠病毒「0號病人」比官方早一周　12／1發病！無華南海鮮市場接觸史

幹警確診後207人中招...山東監獄感染細節曝光！全省牢房「實行封閉管理」

倒下前半小時還在工作 ！湖北女高官站一線「奮戰25天身亡」

封城無法買菜！　武漢女「浴缸養5條魚」囤糧：活魚比較好吃嘛

牛蛙還能吃！陸三部委闢謠：未公佈禁食名單...吃貨敲桌：蛙蛙那麼好吃

不斷更新／大陸單日新增確診再上升！　累計確診75465、2236死

封橋也阻擋不了吃貨！　3人偷划小船買零食...才剛上岸就被捕

勤洗手能阻斷病毒進入！　專家：新冠病毒不能通過皮膚侵入人體

「懶得每天洗頭」藏新冠肺炎風險？陸專家解答...網反應兩極：找到理由了

高燒退不下來...女患者親述：發病10天最痛苦！走路「無法喘氣」做CT都扛不住

防疫宅經濟！　台商賣場線上交易量增40%

迎接川普先把「窮人藏起來」　印度「面子工程」築牆500米擋貧民窟

「很快會宣布日韓旅遊二級警示！」陳時中：更強防疫手段討論中

幹警確診後207人中招...山東監獄感染細節曝光！全省牢房「實行封閉管理」

陳雅譽／網路惡言可告妨害名譽嗎

獨家追蹤／只有我在苦等！陳日昇的「亞果任務」...為趕包機奔檢驗所查結果

三星新董座揭曉　韓國前財長朴宰完出任　

知情人士爆：蘋果下月不會有發表會、新機不叫iPhone 9

《小紅書》神仙噴霧推升級版　「隱藏３用法」讓美肌電力滿格

每校派1位諮詢醫師！4千校園全面消毒　645萬片口罩防疫物資送達

南韓激增至156例　北韓官媒重申：境內「無確診」！備口罩加強防疫

大陸熱門新聞

港防暴警確診　發燒出席餐會…59警遭殃

婚期延後抗新冠肺炎　武漢29歲前線醫師病逝

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

「拒東航、堅持華航執飛 」 湖北台辦：民進黨政府別再阻撓、拖延

特殊案例！陸男痰咽檢測陰性…糞便檢測陽性

陸專家：新冠肺炎有可能像流感一樣長期存在

新冠肺炎難確診！浙江男雙重檢測「又陰又陽」

快訊／湖北增115死！陸新冠肺炎破7.5萬例

46歲男確診「17天完全零症狀」　平日路徑公佈…

女患者親述：發病10天最痛苦！　

「阻止大姨媽探班」　女醫護員傳出被要求吃藥

李克強：加大效果較好藥物向臨床一線投放

17歲女凌晨跳軌…當場「雙腳齊膝斷開」

痊癒後會影響肺功能？陸專家回應了

更多熱門

相關新聞

全國技術士檢定如期舉行　考生必須自備口罩配戴應試

全國技術士檢定如期舉行　考生必須自備口罩配戴應試

第1梯次全國技術士技能將在3月15日照常舉行，准考證從2月25日起寄發，勞動部勞動力發展署技能檢定中心特別提醒考生，為因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，考生請一律自備並佩戴口罩入場應試。

香港返台趴趴走　高雄女遭罰15萬

香港返台趴趴走　高雄女遭罰15萬

中央不公布北部女地點　柯P：不公開恐慌更多

中央不公布北部女地點　柯P：不公開恐慌更多

北海道新增3人確診　「其中兩人未成年」

北海道新增3人確診　「其中兩人未成年」

台灣被美列為社區傳播　侯友宜：中央應提升防疫標準

台灣被美列為社區傳播　侯友宜：中央應提升防疫標準

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

劉真等換心！辛龍焦急求做「心臟移植手術」

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

大S「齊耳激短新髮型」網全嚇傻！

劉真已用葉克膜14天！若一直沒好轉「恐面臨心臟移植」

劉真昏迷14天傳好消息！劉媽媽曝「病情最新現況」

劉真「不知未來會怎樣」！

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

口罩販賣機來了！1人可免費領2片

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

90公斤保母壓男嬰致死　父母痛批：根本是殺人

熱回30°C！氣象局曝下波轉冷時間

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

媽忙上班　閒汪「排口罩」網笑翻

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面