高燒退不下來...女患者親述：發病10天最痛苦！走路「無法喘氣」做CT都扛不住

▲有女患者透露，新冠肺炎發病10天左右最難熬。（示意圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

罹患新冠肺炎是什麼感覺？上海40歲女患者徐玲（化名）近日透露，「發病10天左右最難熬」，發燒的第9天到第14天期間，她的體溫幾乎沒有降下來，最高的時候曾達39攝氏度以上，「發燒頭暈，噁心想吐，吃不下飯。洗澡洗到一半，會喘不過氣來﹔出門做個CT都扛不住，走到一半會靠到牆上。」

「我是不是有抗體了？不會再得這病了？」徐玲19日病癒出院，隨後向《中國青年報》敘述自己的「戰疫」經歷。徐玲一家三口在哈爾濱玩了4天後乘坐飛機返回上海，隔天她開始發熱，幾天後燒到38度，期間她服用了2次退燒藥，「全程沒有出現咳嗽、胸悶等症狀」。

徐玲3日就醫，胸部CT顯示她的肺部已經發生了感染，當晚她住進了隔離病房，第一次核酸檢測也顯示為陽性，隔天她被緊急送往專門接治新冠肺炎患者的公衛中心，當時體溫為37攝氏度左右。2月5日，也就是徐玲低燒的第9天，她開始高燒咳嗽。

▲醫護人員在照顧病人。（示意圖／路透社）

徐玲回想起來，發燒的第9天到第14天，是她最難熬的一段日子。其間，她的體溫幾乎沒有降下來，最高的時候曾超過39度，「發燒頭暈，噁心想吐，吃不下飯。洗澡洗到一半，會喘不過氣來﹔出門做個CT都扛不住，走到一半會靠到牆上。」

徐玲說，自己最無力的時候，就連上廁所都很吃力，去一次回來要躺床上休息好久。她每天要同一對一醫護人員電話溝通病情，每天都在關注自己是否有「透不過氣來」的情況。

徐玲記下了醫生每天給她服用的各種藥物，包括有抗病毒的藥，有抗愛滋病的藥，還有治療呼吸道感染的消炎類藥物，她還服用過增加血液中白細胞含量的藥物、增加血鉀含量的藥物，還有維生素、營養粉等。

▲奮戰一線的醫護人員。（示意圖／路透社）

那個每天與她電話聯繫、未曾謀面的醫生，每天都在記錄她的症狀。在這名醫生的背後，有一支由多學科專家組成的MDT（多學科綜合治療模式）團隊，包括心理專家、營養專家、中醫藥專家、重症醫學專家、呼吸科專家、感染控制專家等。

公衛中心醫務部主任、感染與免疫科主任醫師沈銀忠指出，「這個疾病，從一開始我們就認為是一種會造成多臟器損傷的病，一直是由一個MDT團隊在服務患者」，出院患者體內確實存在一定量的新冠病毒抗體，但是以目前對病毒的認識來看，這種抗體的存在應該只是短暫的，「也就是說，他們也不能完全排除再感染的可能性」。他建議出院患者回家後多吃、多運動，繼續注意防護隔離。