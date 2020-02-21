郭芷嫣免職案開庭⋯150名機師「連署反對回鍋」！長榮：復職有飛安疑慮

▲桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空前空服員郭芷嫣於去年罷工行動中，揚言在機師餐點中加料，因飛安考量遭長榮解僱，她因此向勞動部申請不當勞動裁決，今日是最後一次開庭。長榮航空表示，郭當時不僅不承認其言論，甚至說謊、挑起勞資對立，痛批其行為「令人唾棄」，且近日有150名機師連署，表示不願與她一起執勤。

長榮航空表示，郭芷嫣當時揚言在機長餐點加料及電爆同事，鑑於此舉嚴重影響飛安，招致機師疑慮且引發旅客不安，並引起美國當局的調查，重創公司商譽，公司乃予以解僱並追究相關的法律責任。

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且郭芷嫣日前於 FB 發文，並由桃空職工聯署糾眾前往勞動部聲援，此舉經媒體披露後，造成公司員工的不安，深怕勞裁結果因此偏頗、郭員復歸原職，進而造成未來潛在的飛安疑慮，並影響旅客對公司的信心。150名機師因而自主發起聯署，向勞動部及公司表達不滿與恐慌，也不願與她共同執勤。

▲長榮空服員罷工，工會幹部郭芷嫣當時竟揚言要在機長餐中加料。（圖／記者湯興漢攝）

長榮航空捍衛飛安 譴責工會縱容恐嚇、霸凌 聲明稿：



2019年7月，長榮航空郭姓前空服員於 LINE 群組揚言在機長餐點加料及電爆同事，鑑於此舉嚴重影響飛安，招致機師疑慮且引發旅客不安，並引起美國當局的調查，重創公司商譽，公司乃予以解僱並追究相關的法律責任；但郭員及其所屬的桃園市空服員職業工會則聲稱郭遭解僱是因其「工會幹部」之身份，在勞動部不當勞動行為裁決最後一次詢問會前夕發起聯署活動、採訪通知，企圖影響勞動裁決結果，長榮航空對此等行徑深表遺憾。

長榮航空堅守飛安 對員工一視同仁

郭姓前空服員在網路聯署聲稱因為其為工會幹部身份，而遭公司打壓解僱。事實上，在公司解僱郭員之同日也有一名同樣在網路上發表「加料言論」的機師亦遭解僱，顯見長榮航空以飛安為最高標準，並非因人設事。反倒是身為工會幹部成員的郭姓前空服員，揚言電爆中途退出罷工者，才是真正以「身份差異」行差別對待，對此，長榮航空嚴正譴責。

長榮航空機長自主性發起聯署 表達不滿與恐慌

郭姓前空服員日前於 FB 發文，並由桃空職工聯署糾眾前往勞動部聲援，此舉經媒體披露後，造成公司員工的不安，深怕勞裁結果因此偏頗、郭員復歸原職，進而造成未來潛在的飛安疑慮，並影響旅客對公司的信心。機師因而自主發起聯署，向勞動部及公司表達不滿與恐慌，長榮航空實不忍見到員工在嚴重特殊傳染性肺炎疫情延燒影響公司營運的壓力下，還要承擔郭員及桃空職工此項舉動的威脅。



公司從未監視員工私人言論 桃空職工刻意挑起勞資對立

長榮航空特別澄清，公司一向尊重員工的言論自由，從未監視員工私人之言論，桃空職工於聯署書中抹黑公司，公然謊稱「當私訊中的語言被洩漏出去後，長榮未曾嘗試釐清事實，反而放任錯誤訊息流傳」的言論，顯然違反事實。

事實上，長榮航空於去年7月8日獲悉揚言在機長加料之違法言論截圖在網路流傳，並得知桃空職工召開記者會說明郭員的大頭貼是被「IT 高手」所冒用時，深信此加料言論為具體真實之威脅，基於捍衛飛安疑慮、保護員工、以及維護旅客權益，公司立即主動報案請檢警偵辦，俾究明揚言加料者之身分。相關資料於警局均有紀錄可查。此案涉及飛安疑慮甚廣，除了公司十分重視外，美國運輸部亦接到旅客的投訴而向公司表達關切。

反觀桃空職工與郭員在 LINE 截圖被流傳時，第一時間不但不承認，更謊稱該截圖是被「IT 高手」盜用，試圖隱瞞、卸責、聯手掩蓋真相；在裁決前夕，竟然顛倒是非，誣指公司監視個人私訊與言論自由、汙衊公司秋後算帳，其企圖刻意製造勞資對立、多次說謊的言行，著實令人唾棄。



郭姓前空服員的委任律師惡意造謠 破壞勞資關係

此外，郭員的委任律師公開造謠，不實指控公司「更衣室裝設監視器」、「非法搜索」，此等嚴重汙衊公司、刻意製造勞資對立的行徑，長榮航空絕不會漠視，除了嚴重抗議與譴責外，將會依法追究。

事實上，「更衣間」沒有任何攝錄影裝置。長榮航空提供給空服員放置個人行李及物品的衣帽間區域，是屬於公共空間，且每天有上千名空服員24小時隨時出入，公司基於保護空服員個人與公司的財產安全，2007年開始在該公共行走的區域裝置監視器，空服員若有必要時可以提出申請調閱，公司也偶有接獲空服員提出申請尋找遺落的私人物品。

長榮航空也特別強調，於衣帽間區域另設有「更衣間」，均設計為小隔間，基於維護個人隱私，「更衣間」沒有任何攝錄影裝置。

此外，公司配給組員個人使用的個人衣物櫃，都可以上鎖，且組員可以使用自備的鎖頭，公司無法打開，郭姓前空服員所謂的「非法搜索」與事實完全不符。

郭姓前空服員顛倒黑白 混淆社會視聽

郭姓前空服員日前於 FB 發表公開的文章，指責媒體及網友對她不公，卻不解釋當時為何與桃空職工聯手欺騙媒體及誤導大眾，並且再次企圖以諸多不實言論，以及顛倒事件順序的方式自我辯駁。

郭員在 LINE 群組中以「我一定電啊，我們在外面曬17天，爭取到的他們都有欸」、「不電落跑的電誰」、「中途跳船的，電爆」等字眼，揚言霸凌未曾參與罷工或中途結束罷工之同仁均為事實，現今卻否認要霸凌同事的意圖。長榮航空對於郭姓前空服員多次以諸多顛倒是非不負責任言論，混淆社會視聽，深表遺憾。

長榮航空尊重司法公平正義，也會尊重勞動部裁決的結果，但絕對會堅持捍衛飛航安全，保障旅客以及員工免於恐懼的基本權益與自由，同時也呼籲桃空職工及前郭姓空服員應誠實面對霸凌恐嚇之行徑，勿再模糊焦點；對於郭姓前空服員在職期間，悖離職業道德的行徑，相信各界自有公斷。