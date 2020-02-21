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勞動部今召開郭芷嫣免職案裁決庭　最快20天內有結果

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▲▼長榮空服員郭芷嫣於私人LINE群組中發言，長榮航空官方以不利於飛安為由將郭芷嫣開除。2/21空服員工會號召會員於勞動部前聲援郭芷嫣。（圖／記者湯興漢攝）

▲2/21空服員工會號召會員於勞動部前聲援郭芷嫣。（圖／記者湯興漢攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（21）日表示有關長榮航空解僱空服員職業工會理事郭芷嫣，是否構成不當勞動行為一案，將在下午進行最後一次的勞動裁決會議，並在詢問會議後召開裁決會議作成裁決決定，結束後在20天內把結果送給當事人。

不過，在勞動裁決庭開議前，桃園市空服員職業工會與郭紫嫣也提前到達勞動部陳抗表達訴求。

請繼續往下閱讀...

其中高雄醫學大學性別研究所教授成令方也到場聲援，認為大多數勞工誰沒有抱怨過上司、同事或職場生活，況且郭紫嫣是在LINE的私下群組裡面抱怨，並不是公開表達，如果勞工連私下抒發情緒都不行，都會被公司拿來當作解雇的理由，這樣是否連基本的言論自由都沒了，因此才會在今天站出來。

另外，時代力量立委邱顯智也現身表示，今天的勞裁會就算宣判結果由勞方勝訴，但資方仍可以通過行政法院提起訴訟，因此他建議近期行政院預計撥600億元紓困金，應該要先把長榮航空排除在外，在長榮未解決對勞工的不合理對待前，政府一毛錢都不應該給。

而台灣民眾黨立委賴香伶說，先前自己長期都有在關注勞工權益，也曾在地方勞動主管機關任職，因此現在已經進到國會，將會盡自己所能保護第一線勞工，將會與邱顯智一起努力，在紓困條例裡頭把長榮空擋下。

▼2/21空服員工會號召會員於勞動部前聲援郭芷嫣。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼長榮空服員郭芷嫣於私人LINE群組中發言，長榮航空官方以不利於飛安為由將郭芷嫣開除。2/21空服員工會號召會員於勞動部前聲援郭芷嫣。（圖／記者湯興漢攝）

而勞動部也指出，這次的勞動裁決庭已在先前舉行過4次調查會議，勞資雙方皆委任律師充分陳述意見，並提出多項事證，今天將進行最後一庭，等待會議結束後，將會把裁決結果在20天內公布並送達當事者。

對此，長榮航空也發出聲明表示，長榮航空表示，郭芷嫣當時揚言在機長餐點加料及電爆同事，鑑於此舉嚴重影響飛安，招致機師疑慮且引發旅客不安，並引起美國當局的調查，重創公司商譽，公司乃予以解僱並追究相關的法律責任。

且郭芷嫣日前於 FB 發文，並由桃空職工聯署糾眾前往勞動部聲援，此舉經媒體披露後，造成公司員工的不安，深怕勞裁結果因此偏頗、郭員復歸原職，進而造成未來潛在的飛安疑慮，並影響旅客對公司的信心。150名機師因而自主發起聯署，向勞動部及公司表達不滿與恐慌，也不願與她共同執勤。

►郭芷嫣免職案開庭⋯150名機師「連署反對回鍋」！長榮：復職有飛安疑慮
 

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