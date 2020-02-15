偏僻鐵皮屋農舍「高規格防盜」　其實是在裡面煉毒

▲屏東地檢署指揮海巡、屏警在萬丹鄉查獲安非他製毒工廠，聲押3嫌獲准 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣蔡姓男子等3人，租人煙罕見地處偏僻鐵皮農舍為掩護，並在農舍四周加裝密錄器監視並以高規格防盜0施躲避檢警查緝，屏東地檢署指揮海巡署屏東機動查緝隊等單位人員經3個多月查緝，13日持法官核發搜索票強力搜索查獲，查扣17公斤安非他命成品及製毒原料，將他們拘提到案，訊後依毒品危害防制條例向法官聲押獲准，持續幕後金主及原料來源。

▲▼安非他命成品、防盜措施。

屏東地檢署於2019年11月間接獲情資指出有製毒集團成員涉嫌於屏東縣萬丹鄉某處鐵皮農舍涉嫌製毒情形，旋即指派檢察官鍾佩宇成立專案小組指揮海巡署偵防分署屏東查緝隊、屏東警分局等單位組成專案小組偵辦。

▲▼查獲毒品、煉毒原料及工具。

經專案小組3個多月來縝密蒐證，見時機成熟，向屏東地方法院聲請核發搜索票獲准後，並於2月13日持屏東地院法官核發搜索票，前往該鐵皮農舍製毒工廠內執行搜索後，查扣安非他命毛重約17公斤及製毒工具及原料，並拘提被告蔡姓、鄭姓、楊姓等3人到案釐清案情。

據悉，蔡嫌等3人，利用人煙罕見地處偏僻之鐵皮農舍為掩護，並在農舍四周加裝密錄器監視並以高規格防盜設施躲避檢警查緝；訊後以蔡等3人涉嫌違反毒品危害防制條例第4條第2項之製造第二級毒品、同條例第11條第5項之持有第三級毒品純質淨重20公克以上等罪嫌重大，又渠等所犯製造第二級毒品罪嫌為有期徒刑5年以上之重罪，且有事實足認渠等有勾串共犯之虞，昨晚間向法院聲請羈押禁見獲准。

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