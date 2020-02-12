文／艾莉

傷痛不在場證明

回到一個人生活，最難接受的是他的好或不好，都跟你再也沒有關係。

你失去對他生氣的權利，不能再霸道或任性。

你不能再要求他早點回家，而不是早上再回家。

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你的擔心是多餘的打擾。

你的在乎他看了只想逃。

你這才明白，愛情的相反不是無情或懷恨，愛情的相反是愛過。

你們愛過了，從此人生再無相關，兩不相欠。

只是失戀你不准自己太過悲傷，顯露自己的情緒只會造成別人的困擾。

當壓抑不住的悲傷突然湧上，你就會笑、笑到最大聲，笑到讓自己光明正大地流出眼淚。

那些看起來很好的人，只是比較擅長假裝。

那些看起來沒事的人，只是比較習慣隱藏。

你就跟其他大人一樣把情緒淘空，讓自己行屍走肉般一天天過著日子。

其實這場失戀早在你預料中，聽到他要分手的時候，你還鬆了一口氣。

從這段感情開始的第一天你就等待著結束。

說是等待嗎？

其實更多是擔心害怕，你不確定自己能不能談好一場戀愛，不確定自己愛的方式是不是對的，更糟糕的是你不確定自己是不是值得被愛。

總有一天他會發現的，你心裡總是這樣想著。

總有一天他會發現的，發現自己不是那麼好的一個人，不值得被愛。

從小就是這樣的，不管你有多乖巧多聽話、交出多少個第一名或獎牌，受寵的永遠是其他的孩子。

大人不喜歡你，看著你的眼神就覺得你是個累贅，真是個不討喜的孩子。你從小就習慣把壞事的發生怪罪在自己頭上，是你不聽話爸媽才會分開。

分手的那一天你感到如釋重負，不是你負了他，而是他

終於發現了你的不可愛。

你早就知道了，你們遲早要分手。

與其總是在愛裡擔心受怕，不如盡快確定自己不再被愛，你還比較知道該拿自己的心怎麼辦。

反正寂寞是你的強項，你們終究要走不同的方向。

反正心不在就別強求，你們誰也不欠誰一個原諒。

每一段愛情都很像，傻傻笑得特別甜的那兩個人。

每一次分手也相像，說好一起去的永遠再也不認。

他提出分手你點了點頭，還是把早餐送到他手上。

食不知味啃著早餐，聽他說著要分手的理由，每一段愛情的結束為什麼都這麼像？傷心的人都只有自己。

你突然想起剛交往時，他說，要替你擋住全世界的風吹雨打日曬，你笑著說自己又不是野草，幹嘛會被風吹雨打日曬。

那，現在的狂風暴雨又是誰給的呢？

你很平靜被告知這個決定，被告知你們要像兩個成熟的大人一樣和平分手。

他話一說完，你不能讓空氣尷尬地靜默著，立刻堆出了滿滿的笑容，明明知道那是你的虛張聲勢，但他也已經不再在乎了。

你還是想要牽著他的手好好走下去，卻不知道他明不明白。

如果被馴養，就要冒著流淚的風險。

你突然想起小王子裡寫的這句話，眼淚就不爭氣的流下來了。

每個寂寞的人都在假裝不擔心無眠的夜深。

每個脆弱的人都想盡辦法讓自己止住傷心。

每個心碎的人都拼了命想抹去傷害的指紋。

沒有告訴過別人的是，剛分手那一段時間你真的很不快樂。大笑的同時，心裡是空蕩蕩的。朋友聚會時，只想趕快回家。

你知道朋友的邀約都是好意，大家希望你可以趕快好起來，你也總是很配合地笑著說自己沒事了。

其實不是的，你很有事。

太懂事的人常常把心事藏的很深，願意說出口的往往已經雲淡風輕。

如果，這樣的人在你面前落淚了，

那是因為他覺得安全了，在你面前，可以不必像個大人不必武裝。失戀這樣的事又不是百米衝刺賽，誰最快衝破終點線就

能獲得重生。

再說，失戀的終點在哪裡？

失戀的終點是遇見下一個人，還是決定從此一個人生活？

後來你就乾脆一個人了，那時候的你日子過得若無其事卻很易碎，稍微不留神就四分五裂。你的力氣只夠安安靜靜過日子，只夠為自己的人生負責。

分手後的人悲傷快樂都長得一個模樣，情緒像團揉皺的廢紙，扔在牆角很快就被遺忘。

你找不到理由笑，卻也流不出眼淚。

身邊的朋友小心翼翼不去觸碰你的傷口，你卻拼命自嘲搞笑朝它灑鹽。

你也想過不顧一切讓自己沉淪，卻發現沒有人會接住你。

分手過的人都懂，回到一個人的生活，當然還是會再認識一些人，但你總覺得哪裡不對。

朋友跟你說，沒關係，那不是他。

如果是他，你們自然會被時間推著走，你們會越來越靠近彼此，會越來越認識對方，會越看越順眼。

但你沒有看誰順眼，只覺得自己的開心都像是在表演。

你只是把傷心順延，把日子過成絢爛奪目的聖誕櫥窗，漂亮卻沒有一點溫度。

你的傷心是被慢慢瀝空的，空了之後的心卻也裝不進其他情緒，沒有了悲傷，你的心整個失去重心。

就跟這個家一樣，收納櫃、衣櫥都多出了一半的空間，備份鑰匙多出一份，早餐只要準備一份。你一個人在大大的空間裡撐起自己的無助。

你覺得這樣很好，可以在安心從容的空間裡，縱容自己傷心到一塌糊塗。

推倒了長城，才可以再蓋起來，你要讓自己在這段中場休息時間裡，盡情的難過再狠狠的好起來。

你答應了自己，在這段日子要哭就哭到最大聲、哭到聲嘶力竭，讓自己重重的摔落，哪怕沒有那雙可以接住自己的手、哪怕會摔到鼻青臉腫。

你要帶著這樣狼狽的自己，跌跌撞撞也無所謂，不見天日也不害怕，你陪著自己慢慢前進。

他離開了你，你還是可以找到通往幸福的路。就算一開始是一個人、就算會繼續在沿途迷路。

那些迷過的路都是為了要帶著自己去到最對的方向，是要去到下一個轉彎的巷口，去遇見迎面而來翩翩飛舞的彩蝶、去遇見爬滿整道牆面放肆盛開的花朵。

你的人生是為了後來的這些美好的遇見，才要先經歷過那一段崎嶇的道路。

所有為過上更美麗人生的努力，都是為了在某一天派上用場。

某一天當你終於能笑著開立傷痛不在場證明時，就會懂得那些你曾經錯過的，歲月會拿別的還給你，讓一切美好回到你的人生。

錯過的愛情，還給你更柔軟的心、更懂得最該善待自己。

錯過的際遇，還給你懂得珍惜，把握現在不再空等以後。

錯過的厄運，還給你懂得感謝，別人的好不是理所當然。

不要擔心自己不可能再幸福，該擔心的是肯不肯給自己再一次幸福起來的機會。

對自己好一點，這個人可以決定你能不能快樂幸福一輩子。

★本文經悅知文化授權，摘自《勇敢的人請小心輕放》。