陪媽媽撐傘走路...下秒遭飛車搶劫！她倒地滾圈慘被拖行　搶匪隔日頂樓自刎

記者陳以昇、林昱萱／新北報導

一名林姓男子日前騎機車在路上，接連飛車對兩名女子行搶。從影片中可見，巨大的力道甚至讓其中一名女子直接跌坐在地上，而另名女子則是直接被搶走1萬多元。不過，警方於隔日找到男子蹤跡後，他卻疑似知道在劫難逃，因此拿出預藏的刀子自刎，經送醫搶救後仍是宣告不治。

這起事件發生在16日下午3時許，從畫面中可見，一名名女子將包包揹在左側，右手則幫媽媽撐傘，兩人在雨中緩步行走，下秒林男卻突然騎車從後高速衝過，並伸手拉扯女子的包包企圖搶劫，而雖然林男搶劫的行徑並未得逞，但女子也因此被直接扯翻在地，甚至還慘遭拖行一小段路。

▲林男搶奪新莊女子皮包未遂，導致女子跌趴在地。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

誇張的是，林男此次失手後，仍是沒有放棄搶劫的慾望，於同日晚間7時許，再次騎車犯案，而他在板橋區民有街見一名陳姓婦人獨自行走，尾隨一段時間後，靠近陳婦用力強扯她肩上皮包，得手1萬多元後快速逃離現場，雖然陳婦與路人見狀想要追回，但他早已逃逸無蹤，只能打電話報警。

警方獲報後隨即展開追緝，並於同日晚間11時許發現他的蹤跡，但狡猾的林男發現後，隨即與警方發生扭打，甩開警方後繼續逃逸。警方擴大搜索後，於隔日凌晨發現林男，雙方再度展開追逐後，林男跑到公寓頂樓，接著就拿出預藏的刀子自刎，雖然警方立馬將他送醫，但他仍是於17日上午7時許宣告不治。

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