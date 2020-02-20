蒙面男搶劫慘遇警察夫婦約會！「神隊友」默契掏槍秒破案

實習記者賴韻如／綜合報導

近日網路瘋傳一段影片，美國一名蒙面男日前持槍進入連鎖餐廳搶劫，未料餐廳當時正好有一對「警察夫婦」正在用餐，2人看見情況不對勁後趕緊追上前逮捕，畫面讓人大快人心。

據《福斯新聞》報導，這對結婚6個月的警察夫婦蔡斯（Chase）以及尼可．·麥考恩（Nicole McKeown）上周六在肯塔基州連鎖餐廳Raising Cane's約會。從監視器畫面中可以看到，當時一名身穿黑衣的蒙面男子進入餐廳後直接走到櫃檯前，接著掏出槍示意要店員趕緊給錢，讓店員嚇得不知所措。

▲▼年輕的警察夫妻立刻追上前。（圖／翻攝自Facebook／Louisville Metro Police Department）



當時坐在一旁用餐的夫妻倆表示，「那時我們都有看到他走進來，但原本以為只是流感季節所以才把自己包得緊緊的，沒想到之後竟看到櫃台後的店員舉起雙手，這才意識到該男子原來是要搶劫。」夫妻倆在眼神示意後便立即亮出武器追上嫌犯。

據悉，最後2人在距離餐廳幾個街口外才將嫌犯制伏，而他目前正拘留於路易斯維爾（Louisville Metro）。尼可事後受訪時也透露，「當時真的是依靠著警察的本能在判斷及行事，我認為，任何警察在看到這種涉及人們安全的情況時，都會做出相同舉動。」