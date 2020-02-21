不斷更新／大陸單日新增確診再上升！　累計確診75465、2236死

▲新冠肺炎。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

據大陸國家衛健委消息，大陸20日現有確診病例54965例，累計治癒出院18264例，累計死亡2236例，累計確診75465例，現有疑例5206例，累計追蹤到密切接觸者606037人，尚在醫學觀察的密切接觸者120302人。

20日新增確診病例889例，新增死亡病例118例（湖北115例，浙江、重慶、雲南各1例），新增疑似病例1614例。當日新增治癒出院病例2109例，解除醫學觀察的密切接觸者28804人，重症病例減少231例。

湖北新增確診病例631例（武漢319例），新增治癒出院病例1451例（武漢766例），新增死亡病例115例（武漢99例），現有確診病例48730例（武漢37448例），其中重症病例10997例（武漢9628例）。累計治癒出院病例11788例（武漢6214例），累計死亡病例2144例（武漢1684例），累計確診病例62662例（武漢45346例）。新增疑似病例1279例（武漢979例），現有疑似病例4094例（武漢2820例）。

累計收到港澳台通報確診病例102例：香港特別行政區68例（出院5例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院6例），台灣24例(出院2例，死亡1例）。

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