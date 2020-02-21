回家後「酒精狂噴衣物」...陸疾控中心：不用專門消毒！傳染率極低

▲為了防範武漢肺炎，許多人都會噴酒精消毒。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，民眾紛紛開始搶購酒精，除了用於消毒手部、出入處外，也會噴灑在衣物上，不過中國疾控中心研究員馮錄召近日表示，「病毒通過污染衣物傳染人的幾率極低」，如果不是去過特定的場所，不需要對衣服進行專門消毒。

▲馮錄召建議不要將酒精噴灑在衣服上。（圖／翻攝自央視新聞）

據《央視新聞》報導，在大陸國務院發佈會上，馮錄召指出，如果不是去過特定的場所，如去醫院探視過病人或接觸過可疑症狀的人，不需要對衣服進行專門消毒；另外，酒精噴灑在衣物上，遇到明火、高溫、靜電，都可能起火，建議不要將酒精噴灑在衣服上。

▲男子緊急接受手術後，後續康復仍需要持續治療。（圖／翻攝自1818黃金眼）

實際上，近期因酒精而造成的事故頻頻發生。杭州一位37歲的男子為了防疫，日前在全身上下噴滿了酒精消毒，由於天氣冷便站在暖爐旁邊取暖，沒想到酒精遇熱揮發、引燃衣服，導致他瞬間被大火吞噬，造成臉頰、四肢、呼吸道多處2至3級灼傷。

無獨有偶，安徽省合肥市一位人妻日前用酒精噴霧消毒後，進廚房做晚飯，不料發生爆燃，燒成火人被緊急送往醫院。醫生檢查發現，患者臉部、手部等暴露部位創面偏深，需要住院進一步治療。

黑龍江省肇源縣也發生類似事故，一名17歲患有智能障礙的女孩在家用酒精消毒時，不慎發生意外，導致上半身大面積燒傷。女孩的家人表示，當時家中沒人，猜測女孩應該是在玩酒精的時候，也玩了打火機，就起火了。