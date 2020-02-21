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臉書貼口罩堆喊「有現貨」！替醫護友買400盒竟是詐騙　她暴怒：發國難財

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▲▼殯葬業、醫護缺口罩團購 控遭「假賣家」詐逾20萬。（圖／東森新聞）

▲賣家貼出一箱一箱的口罩照片，強調「全都是現貨。」（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）傳到台灣後，口罩變得非常難買，有網友就假扮口罩賣家，謊稱「有現貨可賣」，利用話術騙人大量下單。一名陳姓女子就投訴，她在臉書跟一個自稱口罩賣家的人下訂單，不料「最後貨沒來，對方更封鎖神隱」，至少有超過10人受害、詐騙金額超過20萬元，讓她氣得大罵「根本是發國難財。」

台灣由於新冠肺炎原因，使得各大通路口罩相當難買，政府為了平穩口罩供應情況，甚至祭出了口罩購買實名制，缺貨的情況也讓某些不肖人士動了歪腦筋。就有自稱口罩賣家的網友臉書發文，並貼出一箱一箱的口罩照片，強調「全都是現貨。」

台中市有一名陳姓女子投訴，她透過臉書社團詢問「還有沒有人在賣口罩」，這一位口罩賣家就跑來留言「我這裡還有存貨」。陳女說，「（起初）只有幫從事殯葬業、醫護人員的朋友叫貨，總共20盒而已，然後對方就跟我說，要50盒才會出貨，還說他那邊有100盒，有人棄單，我要不要，算我便宜。」

▲▼殯葬業、醫護缺口罩團購 控遭「假賣家」詐逾20萬。（圖／東森新聞）

▲陳女驚覺碰到詐騙，傳訊息要對方說明，但對方留言不回、電話也不接，還把她直接封鎖。（圖／東森新聞）

口罩賣家為了騙她買多一點，甚至打出被棄單的悲情牌，讓她前後追加到400多盒，陸續匯了5萬5千元給對方，直到她發現在匯款之後，遲遲都沒有收到訂購的口罩，加上社團裡其他的受害人提醒，她才驚覺自己碰到了網路詐騙，傳訊息要對方出面說明，但對方留言不回、電話也不接，最後甚至還把她直接封鎖。

陳女怒說，「他都給我虛擬帳號，最初跟我說禮拜一會到，然後禮拜一晚上私訊我說，禮拜三一定會到，然後禮拜三就開始對我不讀不回，之後我們有到社團發問，發現有其他受害者，（詐騙）金額已經高達20萬」、「一定要注意他，他很過分，而且他還在騙人，（所以我）要告知大眾，他還在騙人。」

陳女表示，她知道的就有至少10多名買家受害，而且對方還繼續在社團光明正大「賣口罩」騙人，她事後已經到警局備案並準備提告，投訴則是希望提醒其他人小心，避免有不肖人士利用口罩荒發國難財。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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