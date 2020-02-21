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日官員自豪PO「鑽石公主號隔離法」　網友怒譙：真是無能帶來的災害

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有網友抓包鑽石公主號的隔離分流通道，根本是進同一個房間。（圖／翻攝自橋本岳推特）

▲有網友抓包鑽石公主號的隔離分流通道，根本是進同一個房間。（圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

鑽石公主號疫情引發國際間關注，日本感染專家在YouTube上揭露內幕，直指船上根本沒有做好隔離措施，事後卻因社會輿輪逼得刪除影片並道歉。日前厚生勞動省副大臣橋本岳在推特貼出一張照片，想證明船上都有做好隔離分流，但卻被網友抓包，兩條路根本是進入同個房間，遭到砲轟：「令人絕望的無知、無能啊！」

先前神戶大學醫學研究科感染症內科教授岩田健太郎爆料，船上沒有劃分無感染的綠色區域、可能感染的紅色區域，隔離措施根本不完全，現場一片混亂。事後他將建議傳達給官員，但對方卻直接把他趕下船，岩田直言「沒有想到船上根本沒有傳染控制專家，只有外行的政府官員，讓船上的人都陷入進一步感染的風險。」

橋本岳在推特上砲轟岩田健太郎。（圖／翻攝自橋本岳推特）

▲橋本岳在推特上砲轟岩田健太郎。（圖／翻攝自橋本岳推特）

對此，橋本岳在推特上嗆聲，「身為現場主管的我沒有允許岩田上船」，並指控對方根本是侵入，會將此事回報給厚生勞動省本省。接著橋本岳在推特發文表示，「順帶一提，船內的現場是這種感覺，照片上的字可能看不清楚 左邊是清潔通道、右邊是不潔通道。」不過有網友發現，這兩條隔離分流通道根本是相連的，橋本岳隨後也立刻將此文刪除，但照片早已被瘋傳，更登上日本區熱搜。

消息傳出後，引起日本網友公憤，「真的是笨蛋啊」、「無能！」、「白癡到自爆」、「無能帶來的災害啊」、「真的是很擔心日本啊」，也有網友為揭發真相的岩田抱不平，「岩田教授是對的，一定是被官邸施壓」、「證明岩田教授說的話是真的…」、「岩田教授正確，一目瞭然」、「還岩田教授公道。」　

台灣網友也傻眼，「通道進去還不是同一間…」、「兩個門連在一起，噗」、「這官員有腦？」、「終於體會日本議員多智障了」、「重新定義隔離措施，厲害了你的日本」、「讓人家被道歉，結果自爆」、「日本這官僚笑死人」、「就政治世家世襲」、「日本人真的怪，看政二代都不管能力就投」。

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