鑽石公主號乘客「被咳嗽聲包圍12小時」　嘆美撤僑包機更危險

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記者黃翊婷／綜合報導

住在加拿大卑詩省（British Columbia）的美國籍男子費倫巴赫是鑽石公主號的旅客之一，先前搭上美國的撤僑包機，沒想到卻是在「咳嗽聲的包圍下」返家，「至少我知道，我在她（後方女乘客事後檢驗為陽性）前方坐了整整12個小時，這很令人擔憂」，目前他正在加州特拉維斯空軍基地接受14天的隔離，「有一些我認識的乘客，在接受檢測後之後呈現陽性，但他們之前都沒有任何明顯的症狀。」

▲鑽石公主號乘客下船的第二天狀況，工作人員忙著把行李搬上巴士。（圖／路透，下同）

根據《GCU Today》報導，29歲的費倫巴赫（Spencer Fehrenbacher）回憶，自己是在1月20日搭上鑽石公主號，疫情爆發之後也配合政策在船上隔離，後來獲准離開，船上乘客已有600多人的檢驗結果為陽性，「起初我很高興可以登上美國政府的撤僑包機，但進到內部之後，我發現飛機裡沒有窗戶，只有金屬地板和簡易的廁所。我就坐在那裡，聆聽其他乘客沉悶的咳嗽聲。」

費倫巴赫無奈地說，在搭機之前自己已經接受過十多天的隔離，現在卻與可能染病的人們近距離接觸，「我旁邊的女乘客全程都在吃零食」，而坐在後方的女乘客卻一直咳嗽，後來聽聞後方那名女子的檢測結果是陽性，讓他相當擔憂自己是否也會染上新冠肺炎（COVID-19），「至少我知道，我在她前方坐了整整12個小時」，回家的過程竟然比待在船上還要危險。

▼▲ 美國派出兩架專機，接回日本鑽石公主號上的300多名美國公民及親屬。

等到飛機著陸，費倫巴赫一走下來就看到後方女乘客被穿著防護衣的人員攔下，自己則被帶往加州特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）進行14天的隔離，他想辦法用清潔用品把隨身行李擦乾淨，就怕可能會將病毒帶回加拿大，反而讓家人陷入危險，雖然檢測結果是陰性，但他還是想確保自己身上是沒有病毒的，「因為有一些我認識的乘客在接受檢測之前都沒有明顯症狀，結果卻是陽性。」

費倫巴赫有信心自己能夠度過難關，況且特拉維斯空軍基地的隔離房間比鑽石公主號寬敞許多，工作人員也會讓他們離開房間到戶外走動、透氣，他也會保持樂觀，勇敢面對這個「挑戰」。