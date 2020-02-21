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「 齊心防疫、高銀最相挺」　移民署邀新住民挺過「新冠肺炎」

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▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站結合行政院南部聯合服務中心等單位規劃系列法學講座，以保障新住民的權益。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站結合行政院南部聯合服務中心等單位規劃系列法學講座，以保障新住民的權益。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

根據內政部移民署統計，至2019年底台灣婚姻移民人數已逾55萬人，新住民在台生活適應過程中，常因生活習慣、語言、文化等差異，以及對台灣法令不甚瞭解而蒙受損失。因此移民署南區事務大隊高雄市第一服務站結合行政院南部聯合服務中心、財政部高雄國稅局及高雄市政府新住民事務辦公室，規劃了系列法學講座，以保障新住民的權益。

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站結合行政院南部聯合服務中心等單位規劃系列法學講座，以保障新住民的權益。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲移民署高雄市第一服務站主任徐志權解說新住民居停留相關法令、高雄市政府新住民事務辦公室執行長林麗蟬分享「齊心防疫，高銀最相挺方案」。

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站結合行政院南部聯合服務中心等單位規劃系列法學講座，以保障新住民的權益。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

高雄市第一服務站昨20日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」，邀請行政院南部聯合服務中心勞動組組長鄒靜修擔任課程講座，講解勞工各項基本權益，並搭配實例說明新住民在臺灣工作，依法雇主應提撥勞工退休金，且退休金專戶屬個人所有，退休金累積帶著走，不因勞工轉換工作或事業單位關廠、歇業而受影響。此外，也介紹政府特別設立的「微型創業協助計畫」，以協助並鼓勵新住民自行創業。

高雄市政府新住民事務辦公室執行長林麗蟬更特別介紹「齊心防疫，高銀最相挺方案」，協助開店的新住民度過此波「新冠肺炎」疫情風暴。

鄒靜修講師的課程活潑生動、深入淺出且非常實用，讓現場參與的新住民反應相當熱烈。嫁到台灣的越南女子阿清興奮的表示，她想開一間越式早餐店，但苦無資金，一直無法圓夢，現在知道政府有針對女性提供「微型創業鳳凰貸款」服務，符合申請資格者，免擔保品及保證人，且還款輕鬆、手續簡便，她的開店計畫終於可以圓夢了。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，新住民依親來臺，取得合法居留即具有工作權。並叮嚀新住民朋友求職過程要小心，網路常有假徵才、假貸款、真詐騙事件，切勿輕易提供銀行帳號或信用卡資訊，以避免成為詐騙集團眼中的肥羊。

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