觀光紓困案出爐！旅行社最高補350萬　「陸團離境、被禁出團」都有補

▲疫情打擊觀光業。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局指出，觀光紓困方案出爐，今日已經行政院核定五大實施要點，業者可陸續提出申請。觀光局表示，針對大陸團提前出境，每團可補5到8萬元，停止出入團的損失，每團最高5萬元、每間旅行社上限250萬元，另外提供旅行社紓困補助最高350萬元。

補助營運措施部分，針對大陸團提前離境損失，經費2億元，提供旅行業補助申請，每團19人以下最高5萬元，每團20人以上最高8萬元；禁止旅行業出團至部分國家，其所衍生的費用，將投入7億元予以補貼，每家旅行社業者最高250萬元(即限50團，每團最高5萬元)。

請繼續往下閱讀...

為降低接待入境旅客地接旅行業損失，觀光局針對接待入境旅客之旅行社提供紓困補助，以維持業者之基本營運，每家綜合旅行社最高350萬元，每家甲種旅行社最高250萬元。

▲來台旅客戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

營運融資支持部分，觀光局投入12億元，擴大適用範圍及提供利息優惠，納入旅行業、觀光遊樂業及已辦妥商業登記或稅籍登記的民宿業者，同時增加貸款利息補貼及金融機構經辦人員免責規定，並修正信用保證成數為八成以上，以協助觀光業者順利取得貸款。

補貼人才培訓部分，經費共8億元，將透過與公協會組織及觀光相關科系合作，進行跨區交流、標竿學習，活絡食、宿、遊、購、行，提振市場信心加速國旅復甦等方式，以及組織專家健檢團指導產業對象數位轉型，以提升服務品質及行銷技能等方式，協助並補助其相關人員之短期專案輔導培訓與產業升級與轉型準備。