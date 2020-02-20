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2年無旅遊史確診！他驚喊「台灣D-day」：真正戰疫終於來了...

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎持續蔓延，台灣昨（19）日確診病例來到24例，但這名北部60歲女性卻近2年無出國史，且從她開始有咳嗽、發燒等症狀的第29天才被確診，平常也僅有社區活動，目前感染源則尚不明確。對此，台大醫師許立民在臉書上發文指出，這是台灣的「D-day（表示一次作戰或行動發起的日期）」嗎？真正的戰疫終於來了。

該名個案是在1月22日出現發燒、咳嗽等症狀，於22日至29日四度至診所就醫，因症狀加劇且出現呼吸急促情形，於29日晚間前往醫院急診，經檢查診斷為肺炎，於30日收治住院，因病情惡化，2月10日轉入加護病房，並於2月17日因該院配合指揮中心的流感併發重症檢體檢驗結果為陰性者進行通報採檢，故轉收至負壓隔離病房，19日確診。

請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前已掌握本個案密切接觸者共352人，包括家人、朋友及診所醫院人員，目前正安排接觸者採檢。將持續調查是否有其他接觸者，以進一步匡列、追蹤、採檢及隔離，應該很快就有結果。

許立民19日晚間11點發文指出「真正的戰疫終於來了...2/10入ICU、2/17才轉負壓病房、2/19確診驗出武漢肺炎...今天~這是台灣的D-day嗎？」貼文一出，不少網友留言指出「考倒教科書」、「考驗開始」、「攻擊發起日」、「這是防疫戰進入緊張時刻了嗎」、「開始嚴峻的考驗了，防疫還是不能輕忽，第一線的防疫醫護及機場港口所有人員都辛苦了」。

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