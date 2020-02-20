北北基桃1hr生活圈！砸138億「機捷延伸中壢火車站」118年中完工

▲鐵道局指出，目標為實現北北基桃1小時生活圈。（圖／鐵道局提供）

記者李宜秦／台北報導

北部生活圈逐年擴大，交通部鐵道局指出，桃園以「三心六線」作為軌道路網發展願景，規劃透過機場捷運、捷運綠線、綠線延伸中壢、捷運棕線、三鶯延伸線與台鐵等系統，實現北北桃一小時軌道生活圈的目標。

鐵道局表示，近期施工中有三大計畫，包括桃園捷運綠線計畫，總長28.1公里，共設21站、1座機廠，經費982.64億元，預計119年底完工；機場捷運延伸中壢火車站計畫，總長2.06公里，均採地下化方式施工，經費138億元，預計118年7月完工，其中A21、A23站預計將於111年7月、117年7月通車。

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機場捷運增設機場第三航廈站（A14）後續工程，為一地下車站，經費52.94億元，預計115年8月完工，為配合桃機公司第三航廈建設計畫修正案，鐵道局也已辦理修正計畫。三大短期計畫總經費共1173.58億元。

▲桃園機場捷運延伸案施工中。（圖／記者黃克翔攝）

中期有三大計畫，包括桃園都會區鐵路地下化計畫，將3座既有車站地下化，並增設5座地下通勤站，總長17.95公里，經費1047億元，核定後10年完工；新北捷運三鶯延伸八德，總長3.88公里，經費116.42億元，核定後7年完工；桃園捷運棕線傯償11.5公里，經費195.59億元，核定後6年完成。

長期計畫則為桃園捷運綠線延伸至中壢，將自八德區綠線G01站起往西行，銜接機場線A23站止，總長7.2公里，共設5座車站、1座機廠，經費328.04億元，核定後8年完成，可行性研究報告已於去年12月24日經國發會通過，函送行政院。