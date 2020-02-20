iFixit拆解三星Galaxy Z Flip　給了這樣的評價

▲剛推出就被掃空的Galaxy Z Flip，讓大家更好奇它的設計。（圖／三星）

記者謝仁傑／綜合報導

三星第二款摺疊機Galaxy Z Flip，在台灣一推出就傳出賣到缺貨，這款新機體積更為小巧，價格也較Galaxy Fold便宜。國外拆解網站iFixit針對此新機作拆解，指出這是一款非常具創新性的產品，且許多零件都是模組化，可以獨立更換，都是優點，但換電池會比較有些不容易。

三星發佈Galaxy Z Flip時強調這款手機的鉸鏈處有一個「纖維防塵器」，用來阻擋灰塵進入手機內部，因此iFixit在拆解過程中也重點測試了纖維防塵器的效果。iFixit將Galaxy Z Flip摺疊起來，放入一個充滿灰塵的口袋中，再拿出來後抖掉了大部分的灰塵。

iFixit表示，這個充滿灰塵的口袋測試並不代表日常的使用場景，因此Z Flip的纖維防塵器應該可以應付日常使用狀況，不過這也證明Z Flip在多塵的環境中並非絕對安全。

另外Galaxy Z Flip許多零件都是模組化的，可以獨立更換，是優點，不過，因為內部電線佈得比較複雜，想要更換電池時，會有些不必要的困難。

iFixit認為，三星的Galaxy Z Flip是一款非常具有創新性的產品，可修復性為2分（總分10分，分數越高代表越容易維修）。



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