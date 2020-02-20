Safari技術預覽版更新發布　修復漏洞及改進性能

▲蘋果釋出Safari Technology Preview 101 版更新。（示意圖／ETtoday資料照）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果周三（19日）發布了Safari Technology Preview（技術預覽版）的更新，修復先前的漏洞、改進效能，並添增一些新功能。

Safari Technology Preview是蘋果於2016推出的針對開發者的網頁瀏覽器，能夠讓開發者提前了解未來作業系統將推出的網頁技術，包括布局技術、視覺效果以及其它開發者工具。整體功能與Safari無異，不過與Safari的藍色圖標不同，Safari Technology Preview的Logo為紫色。

蘋果稍早發布Safari Technology Preview 101版本更新，更新內容包括針對網頁檢閱器（Web Inspector）、媒體、Apple Pay、JavaScript、網頁動畫（Web Animations）、WebAuthn、WebRTC、CSS、渲染、Web API、IndexedDB及往返緩存的錯誤修復及性能改進。

新版Safari Technology Preview更新適用於macOS Mojave及MacOS Catalina。開發人員可透過Mac App Store中的軟體更新機制進行更新。

蘋果推出Safari Technology Preview的目的是收集開發人員及用戶對其瀏覽器開發過程的回饋。其可與當前的Safari共同執行，也可設定作為預設瀏覽器，且開發人員無須為此下載開發人員帳戶。