「75%防疫酒精」到貨了！郵局即起全台配送中　每瓶300ml賣40元

▲中華郵政本周展開配送防疫酒精到全台特約藥局。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫工作，藥師公會全聯會17日宣布，全台特約健保藥局將開賣75%防疫酒精，每瓶300ml賣40元。中華郵政表示，本周將展開防疫酒精配送任務，每周將送三箱共72瓶的防疫酒精到指定藥局，為防安全，要求同仁使用四輪車輛進行配送，隨車也會配備有滅火器等消防器材，提升運送安全防護。

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▲郵務士每周將配送3箱、共72瓶的酒精到全台特約健保藥局。（圖／記者屠惠剛攝）

中華郵政郵務處處長陳敬祥表示，繼2/6起郵局接下配送口罩實名制的配送任務後，本周起配合政府防疫措施，也與台酒公司合作負責75%防疫用酒精的配送，由同仁負責送至全台5660處的特約藥局，每周會送一次共3箱、72瓶的300ml酒精，提供藥局有充分的酒精可供一般民眾購買。不過，酒精正式開賣的時間，要以各家藥局規劃販售方式而定。

▲▼中華郵政以四輪郵車配送防疫用酒精到各地藥局，每箱酒精也會用塑膠郵件箱框作為固定，增加運送安全性。（圖／記者賴文萱攝）

陳敬祥說，台酒公司今天陸續將酒精送至郵局據點，以台北市來說，今天收到975箱的酒精，即起就會陸續配送到337處的藥局，後續則會依照台酒提供的數量依序做配送。

至於在配送安全性方面，中華郵政表示，會要求同仁需使用四輪車輛做配送，也會將酒精固定在塑膠郵件箱框上面，增加運送安全性，隨車也會配備有滅火器等消防器材，提升安全防護。

▲由於防疫用酒精並無販售規範，每間藥局的販售方式可能不太相同，需以各家藥局規劃為準。（圖／記者屠惠剛攝）

台北佳和健保藥局藥師吳鴻翔表示，因為政策上沒有說明販售酒精的規範，因此每間藥局販售酒精的方式不太一樣，需依各家藥局規劃為準。以他們藥局來說，收到酒精後會規畫每周一、三、五分三批平均分配販售，一人限購一瓶，不開立發票，販售時間點可能會選在上午或晚上，讓一般上班族也有機會買到防疫用品。

▲藥師表示，每周72瓶的數量對於大眾需求來說還是不太夠，希望沒買到的民眾可以多加體諒。（圖／記者賴文萱攝）

但吳鴻翔也坦承，因為酒精販售，不像口罩有相關依據可以遵循，開賣後可能會產生新的混亂，現在還沒辦法想像。他說，這3天都陸續有民眾在問酒精什麼時候到貨，但以每周72瓶的數量來說，數量上還是不太夠，希望沒買到的民眾能多加體諒藥局。