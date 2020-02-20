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到朋友家跨年...她醉倒沙發遭手指狂攪　下秒唇上傳來濕熱觸感：鹹鹹的味道

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一名女童在日記揭露遭繼父性侵，但法院卻判繼父無罪。（示意圖／達志影像／非本文當事人）

▲阿傑分明是小花的朋友，卻對她做出誇張的行徑。（示意圖／達志影像／非本文當事人）

記者林昱萱／新竹報導

一名女子「小花」（化名）日前跟其他朋友到「阿傑」（化名）的家中跨年，席間因為喝了太多酒，因此不勝酒力睡著，怎料阿傑卻藉機將生殖器放入她的口中，行徑相當誇張。對此，新竹地院法官審理後，依乘機性交罪判他3年4月。

判決指出，小花跟朋友到阿傑家中跨年，之後因為喝了太多酒，所以就留宿在對方家中，怎料，阿傑看到小花熟睡後，就伸手撫摸她的臉頰，還將手指伸入她的口腔，過程中小花雖然驚醒，但因為酒精影響實在無力抗拒，又怕遭到阿傑察覺，所以只能繼續假裝熟睡，更誇張的是，阿傑最後竟然直接將生殖器放入小花口中。

小花證稱，「我感覺到磨蹭我嘴唇...感覺到一股鹹鹹的味道、濕濕的也有味道...當時我喝很多酒，身體上沒有力氣反抗，又很害怕才沒能阻止。」此外，兩人在事發隔天也曾傳訊息，簡訊中小花質問對方，是否曾將生殖器放入她的口中，起初阿傑還不斷閃躲否認，直到最後才在小花的逼問下承認，「對不起辜負你的信任，我也許有一點醉了，當下就做了不該做的事，真的對不起。」

對此，法官認為，阿傑跟小花分明是朋友，但他卻趁著對方酒醉無法反抗之際，為滿足個人私慾，強行將生殖器放入對方口腔，這行為已經嚴重傷害到小花，審酌他沒有前科，因此依法判他3年2月徒刑。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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