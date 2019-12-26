與兒口角想不開！婦吞藥離家「四肢無力癱路邊」　警即時搶救

▲員警趕赴現場發現張姓婦人躺在路旁，呼吸急促且意識模糊，情況危急。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東一名張姓婦人日前因與兒子發生口角，一時想不開竟服安眠藥後離家出走，過不多久因藥性發作躺在路旁，所幸警方獲報立即派員趕到現場，並通知救護車緊急送往醫院治療，成功阻止憾事發生，家屬及在場里長及里民大讚「揪感心」。

台東警察分局永樂派出所所長楊義楓及警員林曉君，日前執行巡邏勤務時，接獲勤指中心通報，市區綏遠路上有人癱倒在地上，2員獲報立即趕赴現場瞭解，到達後發現一名張姓婦人躺在路旁，呼吸急促且意識模糊，情況危急，立即通報110救護人員及家屬到場緊急送往醫院治療。

▲員警通報110救護人員到場緊急送往醫院治療。

張婦回復清醒後向員警表示，其當日稍早因與兒子意見不合發生口角，一時想不開吞服了幾顆安眠藥後憤而離家，不料竟因體力不支、突感四肢無力才癱坐在地上。同時里長張克帆及張婦之鄰居、朋友知情後都到場關心，對於本分局員警積極主動的態度以及熱心助人的精神，及時阻止憾事發生，深表感謝。

警方呼籲，倘若遇有不如意之情事，可尋求社會資源及相關管道尋求解決，自殺並不能解決問題，請民眾珍惜寶貴生命，若需諮商或協助，可撥打「1995」生命線專線或「1980」張老師服務專線。

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