家中激戰人夫...小三「潮濕Play」被抓包喊：我在洗浴室　正宮翻出隨身碟怒炸

▲阿桃辯稱，自己是在洗浴室。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pexels）

記者林昱萱／新竹報導

一名越南籍女子「阿桃」（化名）跟一名人夫「阿志」（化名）發展出婚外情，兩人大膽到摩鐵開房，被法院判決賠償正宮20萬元，怎料事後又被正宮發現家中的隨身碟裡有丈夫和阿桃的全裸、性行為影片，因此氣得再度對阿桃提告。

判決指出，正宮指控，阿桃與她的丈夫發展出婚外情後，兩人常常討論要到摩鐵開房等，誇張行徑已經侵害到正宮的配偶權，因此被法院判決須賠償20萬元，但誇張的是，正宮又於判決過後，在家中發現兩人的性愛影片，懷疑阿桃在判決之後，又與阿志持續來往，氣得對她提起80萬元的求償。

對此，阿桃辯稱，自從判決過後，就沒有和阿志來往，當天是因為阿志聲稱，可以幫忙裝修服務，且還不斷要求自己與他復合，而她也聲稱，在廁所的全裸影片，是因為她在家中打掃浴室，因為天氣熱汗流夾被，所以才會裸體清洗浴室，但因為洗到一半突然沒有熱水，才會要阿志進來看看。

不過，法官認為，阿桃前後說詞不一，且清洗浴室並不一定要裸體才能為之，且既然阿桃明知道阿志在屋內，應該避免任何超出一般社會所認定之社交關係，足認兩人有逾越結交普通朋友等一般社交行為的不正常男女私情，因此再判阿桃須賠償10萬元。

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