馬尾女摩鐵遭男友掐死棄屍　「樹枝黑塑膠袋招手」暗夜找到遺體…警：指路

▲嫌犯棄屍後，原本想把袋子也丟下去蓋屍，以免被發現，沒想到袋子卻剛好掛在樹枝上。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹摩鐵發生一起情殺案，34歲林姓男子懷疑45歲林姓女友另結新歡，對質過程中，竟掐死對方伴屍5小時，凌晨將遺體載到桃園山區的羅馬公路棄屍。而原本警方黑夜中在山區找幾小時都一無所獲，後來看到有一個黑色塑膠袋掛在樹枝上隨風搖晃，宛如是在「招手」，再往塑膠袋下方一看，因此發現死者遺體。員警透露，若非兇手帶來這個塑膠袋「指路」，可能得花更多時間尋找。

死者女兒17日晚間7時許到新竹東門派出所報案，表示母親無故失蹤。警方受理後，隨即調閱林女自住處外出沿線監視器，經追查後發現，林女是16日深夜11時許進入新竹市區某汽車旅館。同時段，林男也開車進入摩鐵，並入住同一間房間；但17日凌晨，卻只有他獨自一人開車外出，並在上午才返回汔車旅館，約莫中午辦理退房，期間都沒有見到林女身影。

警方隨即組成專案小組深入追查，透過監視器畫面發現，林男17日開車到桃園市、新竹縣交界處的羅馬公路，行蹤詭異；他當天中午退房後，又獨自駕車從國道3號往南一路逃逸，認為涉嫌重大，一路循線跟到雲林縣逮人。

▼警方在山區路旁坡崁尋獲死者遺體。（圖／東森新聞）

林男一見警方上門，自知事跡敗露，隨即坦承犯案並供述作案經過，同時帶警方到棄屍地點，最後在路旁坡崁下方尋獲林女遺體。

據了解，嫌犯和死者入住摩鐵，他趁對方洗澡時偷看手機，發現她疑似另結心歡，頓時醋勁大發對質；雙方越吵越激烈，爆發肢體衝突，他一氣之下竟活活掐死對方，伴屍5小時；17日凌晨，將屍體放進後車廂，一路開到山區棄屍。而監視器也拍下死者綁著馬尾騎機車到摩鐵赴約，以為是甜蜜約會，沒想到卻是最後身影。

《自由時報》報導，警方18日深夜帶林嫌到山區尋找屍體時，因一片漆黑甚至還繞錯路，找了好幾小時都一無所獲，後來在車燈的照射之下，突然看到路旁樹枝上有個隨風搖晃的黑色塑膠袋，似乎在「招手」，覺得不太尋常，再往下方坡崁一看果然發現屍體。

據悉，嫌犯從摩鐵搬運屍體到山區的過程中，是將黑色塑膠袋鋪在後車廂底部，再把屍體放在上面；棄屍後，原本想把袋子也丟下去蓋屍，以免被發現，沒想到袋子卻剛好掛在樹枝上，成為警方尋屍的關鍵。 員警說，如果不是塑膠袋「指路」，可能還要找更久。全案訊後依殺人罪嫌送辦。

▲▼林嫌被依殺人罪移送。（圖／東森新聞）