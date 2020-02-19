東京奧運是否停辦？WHO：現在決定還太早　川普也考慮出席

▲日本東京奧運將在今年夏天舉行。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本東京奧運將在7月展開，不過受到新冠肺炎疫情影響，外界十分關心奧運是否會因此停辦；對此，世界衛生組織（WHO）表示，現在要判斷是否停辦為時過早，WHO也會持續和奧委會聯繫，協助進行評估。另外，美國總統川普也表示，他有收到日本首相安倍晉三的邀請，如果可以的話，他會考慮出席。

日本政府與奧委會多次表示，在7月24日至8月24日舉辦的東京奧運，並沒有制定任何應急計畫。WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）18日也在記者會上指出，現階段要決定奧運是否如期舉行還太早，且WHO不會幫奧委會（IOC）做決定，僅會協助提供風險評估。

《路透社》報導指出，川普18日在洛杉磯開會討論2028年洛杉磯奧運時，向記者表示，他確實有收到安倍晉三的邀請，他也正考慮會出席東京奧運，「目前還沒下定論，也是有這個可能性，如果允許的話，我們會考慮去。」

《今日日本》表示，東京奧運預計會有200多個參賽國，約1萬1000多名選手出賽；《CNN》則分析，倘若東京奧運如期舉辦，將從3月開始將會有大批遊客湧入人口最密集的東京，儘管疫情擴散狀況仍在觀察，「東奧的舉辦重點已經不是誰來自中國，而是疫情恐怕會更加失控」。

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