　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

白牌車司機妹妹聚餐座位圖曝　坐8旬母旁邊遭確診！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布，首例死亡個案白牌車司機的妹妹也確認感染新冠肺炎，指揮官陳時中表示，妹妹1月27日也參與家族聚餐，座位為後來確診的司機媽媽旁邊，後來有出現症狀，2月17日已經住院，今日確診，其餘還需疫調。

陳時中表示，個案為第19案白牌車司機的妹妹，也是在1/27同桌吃飯，目前中部家庭群聚確認5名個案都是同一桌在吃飯，妹妹則是坐在媽媽（案21）隔壁。

請繼續往下閱讀...

 ▲案21為白牌車司機8旬母親，19日坐在母親身旁的司機妹妹(紅圈處)也確診。（圖／指揮中心提供）

▲案21為白牌車司機8旬母親，19日坐在母親身旁的司機妹妹(紅圈處)也確診。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(19)日表示，昨(18)日國內新增44例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,913名個案，含23名確診、1,812名排除，餘隔離檢驗中(30名初驗陰性、其餘待檢驗)。23名確診個案中，1名死亡，其餘個案病況穩定。目前個案接觸者尚有167人持續居家隔離，其中5人有症狀已通報(4人排除、1人檢驗中)。另針對中部家庭群聚事件，截至目前已採檢217名接觸者，其中4人確診(新增案19妹妹，60歲)，189人陰性，24人檢驗中。

指揮中心再次提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，做好咳嗽禮節、減少近距離接觸，保持環境清潔及通風。民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

ET快訊
新冠肺炎死前超痛苦！全程清醒「漸進式窒息」慘叫亡…肺部被黏液
鑽石公主號返台「直送醫院隔離」　檢驗2次陰性再轉檢疫所
白牌車司機妹妹聚餐座位圖曝　坐8旬母旁邊遭確診！
北海道日增2例確診！札幌市長：不排除市區感染擴大
鑽石公主再增1台人確診　5位已下船...包機返台人數「待定中
台灣新冠肺炎再添1例！白牌車司機妹妹確認染病
LIVE／鑽石公主號隔離期滿「台籍遊客21日接回」　指揮中心
劉真病痛纏身「反覆偏頭痛」找不出病因　長期穿緊身舞衣悶出病
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華夏公司捐贈自產300大桶漂白水　協助苗縣府作防疫

砸44億紓困觀光業⋯民宿業者「怕被漏」率隊陳情！林佳龍：沒有忘記你們

宜蘭人才懂「咕咕」羞炸！　一張圖引爆動　網為美食吵翻：不能曝光啊

別再塞爆衣櫃！　日本極簡主義達人曝淘汰衣服五撇步

穿隔離衣「想上廁所包尿布」　鑽石公主號包機國人盡量少移動

「三立威視台」申請獲准　主打網路素材用電視呈現

替洗腎父買酒精！見大媽狂盧「朋友沒空排」想多買　店員超霸氣...他感動炸

指揮中心：鑽石公主號「外籍旅客」一律禁止入境台灣！

為何日本仍未列二級旅遊警示？　網友4字神解「台日友好」

完全不擔心缺酒精！化工部落客曝「這2家還在就不用怕」　網推：終於安心了

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

首批246名台商出關手繪感謝信曝光　2童奶音喊「謝謝阿中部長」讓他笑了

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

金黃酥脆外皮＋多變化鮭魚內餡 宵夜療癒料理「奶油烤鮭魚飯糰」

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

小彬彬認愛小12歲越南女友「想婚了」　想再生一胎...「如果可以就可以」

華夏公司捐贈自產300大桶漂白水　協助苗縣府作防疫

砸44億紓困觀光業⋯民宿業者「怕被漏」率隊陳情！林佳龍：沒有忘記你們

宜蘭人才懂「咕咕」羞炸！　一張圖引爆動　網為美食吵翻：不能曝光啊

別再塞爆衣櫃！　日本極簡主義達人曝淘汰衣服五撇步

穿隔離衣「想上廁所包尿布」　鑽石公主號包機國人盡量少移動

「三立威視台」申請獲准　主打網路素材用電視呈現

替洗腎父買酒精！見大媽狂盧「朋友沒空排」想多買　店員超霸氣...他感動炸

指揮中心：鑽石公主號「外籍旅客」一律禁止入境台灣！

為何日本仍未列二級旅遊警示？　網友4字神解「台日友好」

完全不擔心缺酒精！化工部落客曝「這2家還在就不用怕」　網推：終於安心了

日立新推資料中心方案　電信三雄都有興趣

華夏公司捐贈自產300大桶漂白水　協助苗縣府作防疫

警報器與音響功能合而為一　還可與Phone、iPad或Mac串連好方便

【新冠肺炎】中小學延後開學空轉兩周的省思

紅襪野手戰力洗牌　林子偉有望擠進開季名單

砸44億紓困觀光業⋯民宿業者「怕被漏」率隊陳情！林佳龍：沒有忘記你們

宜蘭人才懂「咕咕」羞炸！　一張圖引爆動　網為美食吵翻：不能曝光啊

中職／兄弟5轟16比3打爆悍將　熱身賽狂敲13轟還沒輸過

新台幣收盤貶2.7分　收30.152兌1美元

戴資穎、周天成穩坐奧運積分第2　「麟洋配」同屬安全名單內

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

全校只剩229學生！東方工商109學年將停招

卜卦新冠肺炎何時完　命理師曝：沒這麼快

今晨6.6度！18縣市低溫特報　彭啟明曝228連假天氣變數

醫曝日本疫情失控原因：只能面對烽火燎原慘烈局面

口罩配貨量增加　藥師崩潰大反彈

台南大愛藥局遭爆發國難財　老闆娘回應了

日人來台出差「台灣防疫太厲害了」

快訊／白牌車司機妹妹確認染新冠肺炎

日本旅遊要去嗎？旅遊達人曝「關鍵2招」

19例蹤跡彰化瘋傳　採檢公文流出

SARS護理長殉職　實習妹淚：天上過得好嗎

搭普悠瑪約正妹吃午餐　網看傻眼

再冷一波！18縣市發10°C低溫特報

藥局貼心公告口罩花色　網揭背後苦衷

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台南藏「口罩地下司令」　握百萬貨源爽賺千萬

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

週刊爆「女神主播」幽會小鮮肉喊告

兒子才9個月大…MEI MEI宣布懷第2胎：我自己都傻眼

劉真爆搶救「最後發文停在7天前」！老闆吳宗憲回應了

粉絲抓包「玄彬桌下偷牽孫藝真」

土城清水模咖啡廳必喝桂花奶蓋咖啡

快訊／女神主播認了離婚16年老公！爆偷吃小鮮肉

防疫酒精來了！台糖產75%酒精全家今早十點開賣

「給妳看我的鋼彈」！宅男3年後娶走女神

幼教師太火辣　學生爸直奔找人

劉真遭爆裝葉克膜！　辛龍澄清

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

0號病人曝光！BBC揭最早12/1就發病

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

更多

最夯影音

更多
7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦
韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面