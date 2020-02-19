白牌車司機妹妹聚餐座位圖曝　坐8旬母旁邊遭確診！

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布，首例死亡個案白牌車司機的妹妹也確認感染新冠肺炎，指揮官陳時中表示，妹妹1月27日也參與家族聚餐，座位為後來確診的司機媽媽旁邊，後來有出現症狀，2月17日已經住院，今日確診，其餘還需疫調。

陳時中表示，個案為第19案白牌車司機的妹妹，也是在1/27同桌吃飯，目前中部家庭群聚確認5名個案都是同一桌在吃飯，妹妹則是坐在媽媽（案21）隔壁。

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▲案21為白牌車司機8旬母親，19日坐在母親身旁的司機妹妹(紅圈處)也確診。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(19)日表示，昨(18)日國內新增44例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,913名個案，含23名確診、1,812名排除，餘隔離檢驗中(30名初驗陰性、其餘待檢驗)。23名確診個案中，1名死亡，其餘個案病況穩定。目前個案接觸者尚有167人持續居家隔離，其中5人有症狀已通報(4人排除、1人檢驗中)。另針對中部家庭群聚事件，截至目前已採檢217名接觸者，其中4人確診(新增案19妹妹，60歲)，189人陰性，24人檢驗中。

指揮中心再次提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，做好咳嗽禮節、減少近距離接觸，保持環境清潔及通風。民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。