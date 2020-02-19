曾登鑽石公主號！台灣5移民官結束隔離…他曝防疫3關鍵：每項工作都有風險

記者陳羿妏、郭世賢／基隆報導

停靠於日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪至今已有542例新冠肺炎（COVID-19）病例，而當時短暫停靠基隆港時，曾上船檢驗旅客身分的5位台灣移民官目前確定沒事，隔離結束出關了。其中何姓移民官提到，他們都有遵守以下3點防疫關鍵：勤洗手、戴口罩、不去人多的地方。

▲鑽石公主號登船的5位移民官隔離出關，他曝3點防疫關鍵。（圖／記者郭世賢翻攝）

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何說，為了方便作業效率，基隆港國境事務隊派他與另外4位移民官在鑽石公主號1月31日停靠在基隆港前，到前一站下龍灣，上船替2000多名乘客執行「前站查驗」，而旅客等靠港後，直接下船遊玩。然而2月5日當天，5位移民官分別都接收通知，因為有載1名香港確診患者，也待在船上4天了，最終他們必須接受居家隔離至2月14日，所幸5人現在已順利出關，身體沒有任何不適。

▲鑽石公主號目前確診新冠肺炎至今已有542例。（圖／公主遊輪提供，下同）

何提到，回想當時待在郵輪期間，200多位的港澳旅客中，確實有聽到零星幾位在乾咳，但因為對象是老人覺得不以為意，而上頭給予的指令也只有禁止大陸旅客登船。不過後來得知疫情日漸嚴重，也更加注意自己的身體狀況，也會定時向家人報平安。

▲何姓移民官表示，會盡量少去使用設施，減少接觸人潮。

何表示，他不會讓自己曝露在人多的地方，吃飯時比較喜歡單獨吃，待在船上期間行程很固定：工作、吃、運動、回房間，盡量少用船上設施，避免與人潮接觸，但也提到不敢說自己很慶幸，只覺得每項工作都有它的風險，若真的被感染，也只能乖乖治療了，強調防疫3步驟一定要先做到。

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