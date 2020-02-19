鑽石公主再增1台人確診　5位已下船...包機返台將增持台護照逾10人

▲鑽石公主號郵輪。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

郵輪鑽石公主號至今累計542人確診新冠肺炎（COVID-19），今（19）日解除隔離期，船上500人上午陸續下船，台灣人民預計21日將返回台灣。中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功表示，今日又再有1台人確診，另有5人已下船，最終包機返台人數待定中。

何啟功提到，鑽石公主號員工加上旅客共有24位，今日又新增一位確診，只剩下19位回台。經過外交部了解，船上有些旅客不是拿台灣護照登船，但希望回台灣，「基本上都會讓他們回來」。

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依據外交部掌握訊息，目前船上有7對夫婦、1對母女，其餘都是單身，而夫婦中有1人感染，就不得返台。何啟功提到，今天有5位已先行下船，由外交部同仁接到旅館安置，之後才會由包機同仁處理，至於總共有多少人可回台，目前仍待確認。

鑽石公主號18日被中央流行疫情指揮中心正式列入新冠病毒（COVID-19）感染區，船上台灣人共有5人確診，指揮官陳時中表示，船上所有我國籍旅客若要返國，需統一搭乘包機回台並遵守檢疫措施。

行政院副院長陳其邁強調，台灣的防疫一定會採最嚴格的標準，昨天疫情指揮中心已經下達命令，防疫命令是從下船開始，21日國人下船之後，要接受我方指揮中心檢疫措施，包含其住宿、登機到返抵國門，必須先到醫院接受這個採檢，「如果陽性就要接受治療，陰性也要集中隔離檢疫14天。」

陳其邁強調，如果下船的國人在日本玩14天回來也一樣，他如果沒有接受我方檢疫措施，疫情指揮中心就是開罰，「台灣防疫希望採取最嚴謹標準」。他也向國人旅客致謝，感謝對於防疫的配合。

▼中央流行疫情中心指揮官何啟功說明鑽石公主號狀況。（圖／記者林敬旻攝）