中間宿主可能是老鼠！ 港流行病專家揭兩大可能：0號病人很關鍵

▲新冠肺炎持續擴散。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

世界衛生組織日前指出，新冠病毒源頭與「菊頭蝠」有關聯，但中間宿主尚未確定，不過曾參與港府對SARS調查研究的流行病學家吳錦祥，近日在ResearchGate上指出，新冠肺炎的最大可疑中間宿主是老鼠，更準確的說，是武漢本地老鼠。

根據吳錦祥發佈的文章，他認為華南海鮮市場不是新冠病毒的唯一源頭，其次在該市場的地板、桌面及其他器具上，確實檢驗到有新冠病毒存在，而至今仍未在其他野生動物上分離出來，「這意味著一定還有另一種小型哺乳類動物是嫌疑人。」

擅長研究傳染病起因和傳播途徑的吳錦祥，曾在2003年參與港府對SARS的調查，並在「柳葉刀」上，首次提出老鼠可能是淘大花園爆發感染的重要原因。如今，他再度在最新文章中指出，中間宿主的最大嫌疑對像是老鼠。

▼菊頭蝠在中國南方以及整個亞洲、中東、非洲和歐洲廣泛存在。（圖／翻攝自百度百科)

吳錦祥表示，中間宿主是老鼠的傳播途徑，可為零號病人提供合理解釋，第一種可能性是有新冠肺炎症狀卻「暗蔵不露」的帶源者，才是真正的「零號病人」；第二種可能性是「零號病人」並不住在華南海鮮市場附近，是接觸到其它帶病毒哺乳動物，而被感染。

他接著指出，目前仍沒有證據顯示，存在「零號病人」之前的隱形潛伏患者，且其它沒去過該海鮮市場的3位確診，也沒有各自獨立接觸過這位隱形潛伏期患者。

吳錦祥說，如果沒有住在華南海鮮市場附近的「零號病人」，確實是被其它動物所感染，那麼這種動物有可能蝙蝠就是最大嫌犯，但也可能會是老鼠，「然而該市場當時並沒有販售蝙蝠，且蝙蝠在冬天通常不太會活動，一般人很少機會能接觸。」

▲正在消毒的醫護人員。（圖／路透社）

他表示，之所以認為老鼠是最有可能的中間宿主，一方面是因為老鼠四處竄，被帶有新冠病毒的野生動物所傳染，這就在老鼠之前傳染開，數量多到一定程度後，就開始傳染到人類身上。

吳錦祥指出，也有一種可能就是老鼠本來就是中間宿主，武漢的老鼠可能特別容易感染新冠肺炎，且很早就在鼠群中爆發疫情，儘管當地已經封城，但老鼠繼續在住家之間竄來竄去，傳播病毒，「建議立即進行檢測老鼠，如果真的驗出，那武漢當局應立即展開全面滅鼠行動。