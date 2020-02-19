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鍾南山親證「血漿療法」安全有效！　「阻止人傳人」2個關鍵必須解決

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲新冠肺炎目前尚無特效藥。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸日前為新冠肺炎重症病患注射康復者血漿，稱患者接受治療後症狀明顯好轉，引起網友廣泛關注。那麼，血漿療法對新冠肺炎是否安全有效？大陸工程院院士鍾南山確認，恢復期病人血漿治療在重症救治的臨床情況上有明顯效果，而且該療法較為安全有效。

血漿療法是一些新冠肺炎康復病人貢獻出血液後製備成血漿進行治療的方法。「這給我們非常大的啟發！」鍾南山透露，大陸最早在2005年H5N1疫情中使用康復性血漿，當時病毒血症奇跡般地消失了，雖然只有1例，但引起國際重視；2009年H1N1疫情中，香港也使用康復病人血漿治療病患。

他說，在武漢生物治理研究所，目前已經進行了10例治療，其中6例有病毒血症，在使用血漿治療後，兩三天后病毒血症消失，病人臨床情況有所改善。鍾南山表示，這種療法很有希望，有效而且安全，「下一步廣東也計畫採用血漿療法對重症病人進行治療。」

▲再撐10天！　鍾南山曝「疫情高峰期」：後續不再大幅增加。（圖／翻攝新華社）

▲鍾南山。（圖／翻攝新華社）

此外，鍾南山説，現在大陸80%新冠肺炎患者在武漢，90%以上死亡患者也在武漢，武漢現在看來還並沒有停止人傳人，有兩個問題非常迫切，「一個是如何把正常人和病人分開，還有是把新冠病毒和流感病毒分開。」他説，這兩個問題非常迫切，這兩個問題不解決，武漢人傳人問題不會停止。

鍾南山指出，如何有效預防院內感染是非常重要的問題，「全國醫護人員感染數據是1700多名，其中不少發生在武漢的醫院，在疫情防控的早期，醫院成為了交叉感染的主要場所之一。」

另外，保持下水道的通暢極為重要。鍾南山表示，此前有團隊已經在糞便中發現新冠病毒，但新冠病毒並不一定是通過消化道傳播感染，而是因為下水道中污染物乾了，又通過空氣、氣溶膠傳播，導致人們吸入造成感染，「這是最合理的解釋。」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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