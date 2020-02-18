無人機車噴出！穿越馬路擊落百萬「多元計程車」　騎士先跳車傻了

記者邱中岳／台北報導

北市1名機車騎士，17日中午從家中出門時，機車突然不明原因暴衝，造成整輛機車穿越人行道，撞上1名男子所駕駛的百萬進口車，所幸機車騎士當場跳車，僅雙腳受傷，但整個車頭撞上轎車側門幾乎全毀。

警方調查，66歲的黃姓男子17日中午12時許，從萬華艋舺大道336巷住家出門，發動準備加油門時，機車卻因不明原因暴衝，當下黃姓騎士緊急跳車，機車直接撞上34歲的楊姓男子所駕駛的百萬轎車。

▲機車暴衝騎士跳車受傷，暴走的無人機車直接撞上百萬多元計程車。（圖／記者邱中岳翻攝）

當時撞擊力道之大，暴衝的機車則車頭幾乎全毀，倒地轉了2圈，車上零件、物品也散落滿地，百萬轎車遭撞後還撇了一下，所幸車上駕駛並無大礙。

直接跳車的黃男，造成手腳有多處擦挫傷，所幸並無生命危險，警方到場也對2人進行酒測，發現2人酒測值均為0。

警方事後發現遭撞的百萬轎車為營業用車，初步了解應為「多元計程車」，車上當時並無乘載客人，車上的楊姓駕駛則無大礙。

▲機車暴衝衝撞百萬多元計程車，騎士跳車手腳多處擦挫傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

萬華分局呼籲所有駕駛人，行經路口一定要減速慢行，且開車前務必做到車輛安全檢查，並定期維護保養，以確保所有用路人安全。

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