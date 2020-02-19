武漢護士「一家四口染新冠肺炎」亡　導演常凱是她親弟！





▲大陸導演常凱罹患新冠肺炎逝世。（圖／翻攝自微博／新京報）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

武漢新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，武昌醫院護士柳帆日前因救治病患時不幸感染，最終搶救無效，於2月14日病逝。昨傳出導演常凱一家四口也因新冠肺炎感染不幸病逝，根據《財新網》報導，常凱和柳帆為姊弟，她也在14日當天去世。

綜合陸媒、港媒報導，常凱父親大年初一出現發燒咳嗽症狀，但去到的每間醫院都已沒有床位，回到家中情況惡化，於1月27日病逝。他的母親也因染病在6天後去世，剩下他和姊姊，兩人也在照顧父母時遭傳染，並雙雙於14日身亡。





▲武昌醫院護士柳帆因新冠肺炎病逝，當天和弟弟先後離開人世。（圖／路透社）

事實上，常凱一家都受到新冠肺炎威脅，他的妻子仍在重症病房搶救中，只剩下在英國念書的兒子逃過一劫。網友形容常凱一家的慘況形同「滅門」，而且後來發現，常凱的姊姊似乎就是醫護人員柳帆。

武漢市武昌醫院官方微博15日上午發文，表示柳帆是該院梨園街社區服務中心注射室的護士，享年59歲，「失去這樣一位好護士，我們也深感痛心。」武漢市委、是整府官方微博頭條帳號「武漢發布」18日證實網友的詢問，指出柳帆去世前，父母和弟弟也先後因感染新冠肺炎病逝，「丈夫和女儿目前正在隔離觀察中，尚未發現感染新冠肺炎。」

《財新網》當天指出，常凱和柳帆同為姊弟，兩人分隨母姓和父姓，該則報導隨即被多家媒體跟進，但《財新網》在不久後將報導刪除，現已無法查看原文。