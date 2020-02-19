美軍一周現台周邊6次藏玄機　王定宇：解放軍最近有問題嗎？

▲美國海軍電子偵察機穿越巴士海峽。（圖／翻攝王定宇臉書／Aircraft Spots）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國軍機、軍艦近日多次出現在台灣周圍，18日又有一架美國海軍的EP-3E「白羊座」電子偵察機現身南海上空，並飛越巴士海峽。立委王定宇表示，這已是美軍一連串軍事行動的第六次，不禁讓人思考，「是否…中共解放軍最近有什麼問題嗎？」

王定宇18日晚間在臉書分享台灣周邊軍事訊息，他指出，根據「飛機守望」（Aircraft Spots）18日提供的飛行路線顯示，一架隸屬於美國海軍的EP-3E「白羊座」電子偵察機，在南海上空進行了飛行，隨後穿越巴士海峽，沿台灣南面海域，飛回駐日美軍的嘉手納空軍基地。

▼美軍B-52H轟炸機進行空中加油。（圖／安德森空軍基地）

王定宇認為，從美國國務院11日正吿中共，不得以武力威脅台灣後，今天這個美軍電偵機已經是一連串軍事行動的第六個，除了有助於區域和平穩定外，不禁讓人思考，「是否…中共解放軍最近有什麼問題嗎？」

此外，王定宇還提到，媒體報導共軍殲11之前突出海峽中線時，曾鎖定台灣戰機，據台灣空軍表示「沒有這個情形」。

▼解放軍軍機越過台海中線，我軍載彈升空攔截驅離。（圖／國防部）



解放軍9、10日於24小時內兩度派出戰機繞台，更一度越過海峽中線。美國國務院11 日也表示，美方對兩岸和平、穩定有著深切利益，呼籲北京立即停止脅迫台灣，並與台灣民選政府恢復對話。

美國國務院發聲後，美軍MC-130J特種作戰飛機隨即在12日飛越台海上空，朝南方飛去；接著又有兩架B-52轟炸機沿台灣東部向南飛行；13日又有一架海軍P-3C飛經鵝鑾鼻南方；15日又有神盾級飛彈巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville, CG-62）通過台海，連日來的多項行動，被外界認為是為了牽制解放軍對台施壓。

▼王定宇認為美軍一連串軍事行動有玄機。（圖／翻攝王定宇臉書）

