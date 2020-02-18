台商「滿血回歸」　國台辦：富士康、台積電蘇州廠復工

▲國台辦幫助下，富士康、台積電、仁寶、台塑在蘇州工廠已復工或持續生產。（圖／翻攝微博 ZAZKE）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊大陸經濟市場，連帶台資企業也受影響。根據新華社報導，經由國台辦和地方台辦協助下，台商工廠陸續復工。蘇州工業園區規模以上台企全部復工，昆山規模以上台企近50%復工。富士康、台積電、仁寶、台塑在蘇州的工廠，已復工或持續生產。

▲國台辦和福建、江蘇、山東各地台辦積極協助台資企業復工。（圖／翻攝 新民晚報）

報導指出，福建省台港澳辦親自協調復工，截至目前，全省共有971家台資企業正常生產。其中廈門藍星公司、華懋新材料、新凱複材料、長庚醫療科技、東山貝貝公司等生產醫療防疫物資的台企已全面復工複產。其中，旺旺集團福州分公司因物流運輸受限，也獲得即時協助。

考量台商現金流周轉問題，福建省台辦聯合中國進出口銀行福建省分行制定《關於政策性金融支持疫情期間福建省重點台資企業穩定生產工作方案》，將台企同等納入福建應對新冠肺炎疫情的24條工作措施支援範圍，首批設立20億元，福建省重點台企應急資金專項貸款額度，從貸款額度、利率、擔保、期限等方面給予特殊政策支持，確保重點台企渡過難關。

▲鴻海富士康。（圖／路透）

江蘇全省2300家規模以上（年主營業務收入2000萬元以上）台資工業企業也全部提交復工申請。截至2月16日，有1328家復工，其中蘇州工業園區規模以上台企全部復工，昆山規模以上台企近50%復工。富士康、台積電、仁寶、台塑等大型台企在蘇工廠均已復工或持續生產，處於正常生產狀態。同時加大對台企的政策扶持，符合規定台商同等享受，江蘇推動的經濟平穩運行和幫助中小企業健康發展的「50條措施」和「22條措施」

，以及各區市及昆山市出台的相關政策。

山東省台辦即時提供口罩、酒精等防疫物資支援台資企業，協助推動具備條件的台企復工複產。截至2月11日，全省已有271家台資企業恢復生產，407家重點台資企業計畫在2月底前復工。