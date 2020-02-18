陸帆船選手出海25天　上岸得知家鄉疫情嚇傻：4000公里像過4000年

▲中國帆船選手關雅荻。（圖／翻攝自關雅荻微博）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情擴及全球，從過年前全面爆發至今，中國大陸境內確診人數已高達7萬多人。不過日前中國電影製片人關雅荻因為參加克利伯環球帆船賽，從上(1)月20日就一直在海上漂流，直到本(2)月13日上岸連到網路後，才知道原來家鄉疫情已經一發不可收拾。

跟《東方新聞網》報導，關雅荻從1月20日在澳洲港口出海後，準備前往100多公里外的起點海域，並從第二天準備開始比賽航行到終點三亞，距離總計4100公里，不過在20日疫情已經爆發，因此關雅荻也感到非常憂心，僅透過海上微弱的訊號看到協和醫院對此次肺炎疫情的防控工作要求。

▲關雅荻1月20號就搭乘「青島號」從澳洲出發。（圖／翻攝自關雅荻微博）

一直到2月13日，關雅荻在賽中得到了第二名的成績，但心情卻十分複雜，因為海上並非完全沒有訊號，加上他有購買衛星流量可以跟家人聯絡，因此還是可以收到一些消息，其中最令他震驚的則是球星Kobe Bryant離世的新聞，但由於各種條件限制他也只能看到少量訊息；不過在13日晚間手機卻傳來「一天確診1萬4000例」的消息，讓他難以置信。

▲關雅荻一共在海上航行了25天，共計4100公里。（圖／翻攝自關雅荻微博）

等到上岸後，關雅荻也發現自己的一些好友被疫情波及，「現在終於明白從1月20日以來，國內的朋友都在經歷什麼，更難以想像目前依然奮戰在第一線的醫護人員，當然還有那些患者和他們的家人都在經歷些什麼。」而在賽後接受國外媒體訪問時，關雅荻先用英文講述了比賽的心路歷程，但在提及到國內疫情時卻切換為中文並突然落下男兒淚，對於國家遭受疫情肆虐十分不捨。

關雅荻表示，「海上的4000公里，就像在陸地過了4000年」，雖然自己的家人都非常安全，不過這種心情就像是上課打了瞌睡，醒來卻發現全班已經放學。據悉，今年40歲的關雅荻經歷過2003年的抗煞時期，不過他也憂心此次的新冠肺炎和當時比起來可能會影響更廣，導致出現許多精神健康危機的病患，因此希望也能像救治患者一樣重視精神心理健康。