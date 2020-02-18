1分鐘內可得結果　最速病毒檢測盒通過註冊檢驗

▲大陸最速檢測試劑和通過註冊檢驗。（示意圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情防控持續升級，檢測確診病例的黃金時間也逐漸縮短。陸媒報導，最新研發的「新型冠狀病毒IgM抗體檢測試劑盒（膠體金免疫層析法）」 已通過檢驗，成為首批通過檢測合格的試劑之一。據悉，該檢測卡適用於血清或指尖血樣本，非專業人員經簡單培訓後即可自行完成檢測。

▲新型冠狀病毒IgM抗體檢測試劑盒。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，由復旦大學附屬中山醫院研究團隊研發的「新型冠狀病毒IgM抗體檢測試劑盒」在檢測過程中，僅需10μl血清或20μl全血，「檢測時長平均10分鐘左右，最短僅需1分鐘。」

▲該檢測盒使用難度低，經簡單學習後，一般民眾皆可使用。（圖／翻攝澎湃新聞）

報導稱，復旦大學附屬中山醫院聯合江蘇百世諾醫療科技有限公司及泰州市人民醫院等機構，針對新冠病毒S蛋白，研製成功IgM抗體檢測試劑。據了解，該試劑一期已在江蘇、重慶、上海等地完成310例臨床驗證，特異度99.6%，整體診斷符合率達98.1%。近期即將擴大臨床驗證。

據研究團隊介紹，IgM抗體檢測試劑推出後，將適用於基層醫院、社區衛生服務中心等的篩查或交通樞紐的現場查驗、企業復工、學校復學以及居家自檢等。