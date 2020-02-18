民眾瘋狂湧入要求篩檢！急診醫師發文「求救」：請給一點點喘息機會

▲急診醫師魏智偉發布文章希望大家給予喘息機會。（圖／魏智偉醫師授權提供）



實習記者賴韻如／綜合報導

台灣出現首起新冠肺炎（COVlD-19）死亡案例，由於該名61歲白牌司機無旅遊史，也非確診病例接觸者，引發外界憂心，也讓不少民眾紛紛湧入醫院要求篩檢。對此，急診科醫師魏智偉則發布「求救文」，希望大家給急診醫師喘息的機會。

急診科醫師魏智偉今（18）日在臉書粉絲頁「魏智偉 奔跑吧鋼鐵急診醫師」發出貼文寫道，「求救！求救！大家給急診一點點喘息的機會，讓我們可以繼續守護急重症的前線！」魏智偉指出，目前正在加強社區檢測，但對象都是「已經有發燒或呼吸道症狀」，加上14天內有旅遊史，而且「醫師高度懷疑」或是有明顯群聚史的人。

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魏智偉提醒各大民眾，「所以開心的出遊，沒有症狀的大家，可以自我檢測身體狀況，和善用1922專線，不然急診會因為大量的電話詢問，還有『要求』篩檢的人而疲於奔命。」他也於文末懇求，「大家給急診一點點喘息的機會，讓我們可以繼續守護急重症的前線！」

這篇貼文一出立即掀起熱議，網友紛紛留言，「 辛苦了，第一線的您們」、「有你們真好！」、「請體諒醫護勇士們，給予休息才能繼續守護」、「感謝在第一線的防疫人員，加油」、「辛苦了所有的醫護人員，希望疫情趕快過去！」、「辛苦了，中區民眾真的太恐懼了」、「越透明越安全，千萬不要藏匿病情，相信台灣醫療，感恩第一線防疫人員」。