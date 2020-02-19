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香港今晚接回「鑽石公主號」352港人　入境處長親率2隊人馬赴日

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

▲數千名乘客受困「鑽石公主號」郵輪。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

停泊日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪19日屆滿14天隔離期，船上約500名完成檢疫的乘客可陸續下船，香港政府預計在19日晚間派包機接返滯留的352名港人，前幾日已從香港派出兩隊共66人的先遣隊，成員包含保安局、衛生處，以及醫院管理局的官員、醫護人員。此外，港府原預計兩架包機能完成接返任務，但由於郵輪上確診的港人增至53名，目前考量增至三架包機。

親自率隊赴日的入境處處長曾國衛指出，入境處聯同駐東京經貿辦、衛生署和醫院管理局的同事已作好準備，而特區政府所安排的兩班包機也將準備就緒，但日方的實際安排仍有很多不確定的地方，包括日本當局能否如期取得所有乘客的病毒檢測結果，以及能否在19日安排船上的香港居民全數一起離船登岸。

▼香港政府派出官員與醫護赴東京接回港人。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼香港特區政府第二批人員出發到日本準備接回「鑽石公主號」上的港人返港。（圖／香港特區政府）

曾國衛表示，他們已向日本當局提出具體要求，正等候回覆，與此同時，也針對可能出現的不同情況作出部署，「我們會盡最大努力盡快把受影響的香港居民接回香港，和支援暫時未能離開的人士。無論如何，我們會盡力照顧可離船登岸的香港居民，而需接受進一步檢疫或留在日本接受治療的香港居民，我也會安排入境處人員留在日本為他們提供可行的協助。」

截至2月18日，停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」上確診新型冠狀病毒感染人數達542人，船上有352名香港居民，包括260名特區護照持有人，另外92名持外國護照的香港居民，其中有53名港人確診感染新型冠狀病毒。

港府強調，雖然日本政府已安排「鑽石公主號」乘客自5日起在船上隔離14日，但由於船上仍不斷出現新型冠狀病毒的確診個案，為保障船上香港居民和其家人的健康和符合防控疫情的需要，香港衛生署根據香港法例第599A章《預防及控制疾病規例》，要求船上的乘客在回港後馬上入住檢疫中心接受14天強制檢疫。

港府指出，乘坐包機的乘客抵港後，將有專車接載他們從香港國際機場前往檢疫中心安排入住，如果個別人士不乘坐包機回港，在入境香港時將會被轉介至港口衛生科接受評估，及按情況安排到檢疫中心繼續接受最長14日的檢疫。

▼「鑽石公主號郵輪」成為國際關注的事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼鑽石公主號郵輪。（圖／達志影像／美聯社）

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