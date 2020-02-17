「次氯酸水」消毒好夯！？　衛生局： 濫用恐危及食安！

▲使用「次氯酸水」消毒要注意用途及使用方式，確認可否用於清洗餐具或食材，使用後仍須妥適處理，避免殘留影響健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



冠新肺炎（武漢肺炎）疫情發燒，消毒用「次氯酸水」也跟著熱夯，甚至標榜可作為食品清潔使用，台南市衛生局提醒民眾，使用次氯酸前，應注意產品用途及使用方式，確認可否用於清洗餐具或食材，使用後仍須妥適處理，避免殘留影響健康。



台南市政府衛生局表示，次氯酸水雖可用於清洗食品器具、容器及包裝等食品接觸面，但依據衛生福利部訂定「食品用洗潔劑衛生標準」，次氯酸的使用濃度限量，有效氯含量要在200ppm以下，清洗後應確實經排放或風乾揮發等程序，以避免洗潔劑殘留。





衛生局指出，次氯酸水不可食用，若用來清洗食品，只限於部分生鮮即食食品，如蔬果、生食水產品，因為無法以加熱方式進行有效殺菌處理，才得以使用。使用後須再經飲用水充分清洗、殺菁、加熱或其他適當處理，使最終食品之殘留濃度總有效氯低於1ppm，才符合規定。



消費者使用次氯酸水應按照產品使用說明，注意濃度與用途，民眾用製造機自行生產之次氯酸水，濃度約在30ppm～80ppm，因它無色、無嗆鼻氣味，應避免誤食。次氯酸水接觸光線後容易還原成水和其它微量元素，不論是市售瓶裝或製造機生產之次氯酸水，若沒以不透光容器妥善保存，放久了就失去消毒效果。另要提醒市民朋友注意，在醫院、家居或室內等風險區域，若要進行環境消毒之次氯酸水的濃度要達到約100ppm～300ppm才有效，不要誤用濃度做環境消毒。



衛生局建議，居家環境消毒可選擇成分為「次氯酸鈉（NaClO）」之市售漂白水稀釋後使用，便宜又有效。在通風良好處，以一般市售漂白水（NaClO濃度約5％）10毫升加1公升清水的比例，配製稀釋成500ppm的含氯消毒液，用來擦拭門把、按鈕、扶手等物體表面，靜置至少10 分鐘（浸泡抹布、拖把則至少30 分鐘） 即有作用，之後可再以清水擦拭，以降低異味。