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加強協助計程車消毒　盧秀燕：全力落實防疫讓市民放心

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▲▼台中市府加強計程車消毒防疫，市長盧秀燕前往視察。（圖／台中市政府提供）

▲台中市府加強防疫，幫計程車進行消毒。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

中央流行疫情指揮中心16日公布國內首起新冠肺炎死亡案例，為中部60多歲白牌計程車司機，台中市政府為加強防疫，17日宣布將協助台中市計程車落實車輛消毒，強化清潔，並輔導業者加強自主管理。市長盧秀燕表示，市府將公私聯手加強落實防疫，「嚴格再嚴格！不斷做！常常做！」讓市民放心。

台中市政府因為中央公布發生在中部的首例新冠肺炎死亡案例，除了呼籲民眾「搭乘合法計程車，拒乘非法運具」，今天也開始協助台中計程車業者落實車輛消毒，強化清潔，並輔導業者加強自主管理。盧秀燕下午也前往南屯區文心拖吊保管場，視察計程車業消毒防疫作為。

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▲▼台中市府加強計程車消毒防疫，市長盧秀燕前往視察。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕前往視察，呼籲公司聯手加強防疫。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市府加強計程車消毒防疫，市長盧秀燕前往視察。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，台中合法計程車業者約8000多輛，市府先前已要求業者自主做好消毒防疫作業，市府也將持續與中央、各縣市保持密切聯繫，隨時掌握疫情最新狀況，讓消費者安心、讓市民放心。

▲▼台中市府加強計程車消毒防疫，市長盧秀燕前往視察。（圖／台中市政府提供）

▲交通局長葉昭甫說明目前相關防疫作為。（圖／台中市政府提供）

台中市交通局長葉昭甫表示，為提供民眾安心的乘車環境，市府將於文心及崇德拖吊場協助計程車業者進行車輛消毒防疫，文心拖吊場17日起實施，崇德拖吊場18日起實施，時間為本週一至週五上午9時至12時、下午14時至17時，後續消毒計畫將視情況調整部署。

此外，為保障計程車司機的健康與落實人員防疫，市府積極調度口罩，每日準備足額數量配售給計程車業者，每片5元，每車每日額度1片，每次最多購買10片，10天後才可再行購買。

葉昭甫指出，為確保民眾的權利與安全，市府積極稽查白牌車，並輔導不合法業者走合法途徑，也鼓勵民眾要搭乘合法計程車，保障自身權益；此外，他也提供民眾辨識白牌車的小撇步，只要是合法的計程車，包括多元計程車等，車牌都是「白底紅字」，讓民眾輕易辨識。

▲▼台中市府加強計程車消毒防疫，市長盧秀燕前往視察。（圖／台中市政府提供）

▲台中市府加強計程車消毒防疫，也呼籲業者加強自我管理。（圖／台中市政府提供）

交通局說明，市府積極輔導白牌車轉型為合法計程車，去年11月多元化計程車開辦上路後，已有近500名白牌車司機成功轉型加入多元化計程車；市府將持續加強聯合稽查，一旦查獲非法營業，將依違反公路法及運輸業管理條例等法令，處10萬元以上罰鍰，累犯將吊銷駕照、行照與牌照。

環保局今日也同步聯合交通局，前往台中烏日高鐵站，協助計程車業者消毒車輛，其中重點項目包含乘客上下車常使用的車門手把，裡外的手把，還有右後方座位區域、後車廂行李廂等處，讓民眾安心搭乘。

今日盧市長前往文心拖吊場視察，包括市議員羅廷瑋、交通局長葉昭甫、衛生局長曾梓展、環保局長吳志超、新聞局長黃國瑋等人均出席關心計程車防疫情形。

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