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長城汽車繼續海外購併　全球60多國建立500多家經銷網路

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▲長城汽車。（圖／翻攝自長城汽車官網）

▲中國長城汽車全球佈局已初具規模。（圖／翻攝自長城汽車官網）

實習記者魯斯濱／綜合報導

在中國汽車業受新冠肺炎疫情衝擊全面延遲復工之時，長城汽車於2月5日宣布啟動印度市場戰略，收購通用汽車印度塔里岡工廠。2月17日，又宣布了收購通用汽車泰國羅勇府製造工廠的消息。長城汽車在一個月之內收購了兩次通用汽車海外工廠，將幫助公司在泰國及東南亞市場的擴張版圖及澳洲亞等國。

此次收購完成後，泰國羅勇府工廠將成為長城汽車全球第十一個，也是海外第三個全工藝整車工廠。長城汽車全球戰略副總裁劉向上表示：「東盟是發展中的汽車市場，也是前景可觀、潛力巨大的市場。進軍泰國市場是長城汽車進軍東盟市場的關鍵一步，也是長城汽車全球化戰略的重要舉措。」

雙方已簽署的具有約束力的條款書，包括羅勇府汽車工廠和動力總成工廠在內的通用汽車泰國公司將移交給長城汽車，雙方計劃在2020年底完成交易和最終移交。該協議尚需政府和監管機構的批准。

長城汽車全球戰略副總裁劉向上指出，經過十幾年的發展，長城汽車全球佈局已初具規模，近兩年對出口模式進行轉型升級，加快了全球戰略的推進步伐。

2019年，長城汽車首個海外全工藝整車工廠——俄羅斯圖拉工廠正式投產。長城汽車在俄羅斯市場以289%的超高增長率，躍居中國汽車品牌第一名。

長城汽車在中國市場連續四年銷量突破百萬輛，為走向全球的戰略打下了基礎。今年1月，長城汽車月銷量突破8萬輛，繼續在SUV及皮卡市場保持領軍地位，市佔率超45%。截至目前，長城汽車已經在全球60多個國家建立500餘家經銷網路，產品遍布全球。

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